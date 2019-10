Equipos Consultores: un 41,1% votará a Martínez y un 28,7% a Lacalle Pou

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un 41,1% votará a Daniel Martínez del Frente Amplio y un 28,7% a Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. A su vez, a Ernesto Talvi (Partido Colorado) lo votará el 11,7% y un 9,6% a Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) según la última encuesta de Equipos Consultores divulgado hoy en Subrayado. Los datos incluyen la proyección de indecisos.

Según explica el informe, esto significa que se estudiaron "las características socio-demográficas y opiniones políticas de los 'decididos' por los distintos partidos", se compararon "estas características y opiniones con las de los 'indecisos' para luego asignarles a qué partido tienen mayor probabilidad de votar".



En el último mes hubo un crecimiento de intención de voto del Frente Amplio, el Partido Nacional mostró una estabilidad, y el Partido Colorado y Cabildo Abierto mostraron una leve reducción.



"Vivir sin miedo".

Consultados sobre si están a favor o en contra de la reforma constitucional que impulsó el senador blanco Jorge Larrañaga, un 51% dijo estar a favor y un 40% en contra. A su vez, hay un 9% que no sabe o no contesta.



Luego, dentro del Frente Amplio, un 17% está a favor, un 75% en contra y un 8% no sabe o no contesta. En el caso de la oposición, un 76% está a favor, un 17% en contra y un 7% no sabe o no contesta.