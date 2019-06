Vázquez ya votó: "Es muy importante ejercer nuestra libertad de expresión"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mandatario Tabaré Vázquez llegó a primera hora de esta mañana al Colegio y Liceo "La Divina Providencia" de La Teja, en Montevideo, para votar en las elecciones internas.

En la puerta de su casa habló sobre los diferentes temas de la actualidad uruguaya, durante una rueda de prensa.

Consultado sobre cómo será su día, el presidente indicó que esperará los resultados en la casa de su hermana, quien vive en La Teja, mismo barrio donde deberá votar.

Con respecto a la cadena nacional del precandidato nacional Jorge Larrañaga, aseguró que todavía no se decidió que tenga lugar mañana lunes, y aseguró que no sabe de dónde salió esa versión. "El que firma la resolución soy yo y yo no firmé nada", declaró.

Vázquez indicó además que ya son varios los pedidos de emisión de cadena nacional que se han recibido, entre ellos el del también precandidato Carlos Iafigliola con respecto a la Ley Trans.

Por otra parte, hizo referencia a la fuga de Rocco Morabito junto con otros tres reclusos de la Cárcel Central, y el papel del ministro del Interior, Eduardo Bonomi.



"Se ha hablado del ministro no solo en los últimos días, se ha hablado durante años", dijo y agregó: "Piensan que sacando a Bonomi se resuelven los problemas de la inseguridad".

También habló sobre el acuerdo al que llegaron los bloques económicos Mercosur y Unión Europea, hecho que destacó como "histórico" por su importancia. "Mercosur ha logrado uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo, hace 20 años que se está trabajando sobre el tema".

Tabaré Vázquez. Foto: Fernando Ponzetto

Con respecto al partido que tuvo lugar ayer entre Uruguay y Perú, Vázquez indicó que jugaron bien y que se trata de una de las mejores elecciones del mundo, más allá del resultado.

Vázquez volvió a atender a la prensa cuando arribó a La Divina Providencia, y además de referirse a algunos de los temas que ya había tratado en su casa, dijo que votar en las elecciones internas “es muy importante porque podemos ejercer nuestra libertad de expresión, de pensamiento, de opinión”.

Votó un poco antes de las 09.00, y se fue a desayunar con su hermana, quien lo esperaba con café con leche y bizcochos.