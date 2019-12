Diputados aprobó el proyecto de ley que regula el consumo de alcohol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Cámara de Representantes dio sanción esta mañana al proyecto de ley que regula el consumo de alcohol con 51 en 84 votos y el envío de la notificación de inmediato al Poder Ejecutivo. El presidente Tabaré Vázquez mostró su preocupación reiteradas veces este año porque se apruebe este proyecto.

El texto, presentado en setiembre de 2017, tiene como objetivo crear en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP) un registro obligatorio de vendedores de bebidas alcohólicas, que abarca a toda persona física o jurídica que distribuya y comercialice.

El diputado frentista Luis Gallo fue quien inició la discusión del proyecto y quien propuso finalmente votarlo en bloque. "Nos hubiera gustado que este proyecto que a nuestro entender es de suma importancia hubiera contado con un informe y ser considerado en este pleno con un apoyo político importante como el proyecto merece y no tratarlo como de carácter grave y urgente porque no hubo quórum en la última reunión de comisión como habíamos quedado para ajustar algunos puntos en el cual había coincidencia entre los legisladores que integramos la comisión de adicciones", dijo.



Gallo dijo que se trata de un “importante problema de salud pública” y que en 15 años de gobierno el Poder Ejecutivo intentó otras dos veces regular al respecto con sendos proyectos de ley que fueron enviados en 2008 y 2013.



"Sacamos todos los problemas que hicieron que los dos proyectos anteriores fracasaran por eso creímos que iba a venir con un sustento político importante. Lamentablemente una vez mas nos equivocamos", dijo Gallo.

En la vereda de enfrente, le nacionalista Gerardo Amarilla dijo que "el problema de alcohol es un problema como es el de los psicofármacos" y que entendía que "con leyes no resolvemos todos los problemas que hay en la sociedad". Amarilla dijo que estaba "en contra del propuesta" y planteó que en la actualidad el Poder Ejecutivo "tiene normas y marcos jurídicos para abordar el tema con eficiencia y no lo ha hecho". "Con mayorías parlamentarias en 15 años no han logrado aprobar una norma y lo hacen pocas semanas antes de retirarse del gobierno", criticó Amarilla.