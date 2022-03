En video: cadena de radio y TV a favor del "SÍ" a derogar 135 artículos de la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Comisión por el "SÍ" realizó la cadena nacional por radio y televisión que solicitó en el marco del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“Yo no soy un gobernante, soy simplemente un uruguayo, y como uruguayo siento el dolor y la intranquilidad de la gente. Todos queremos lo mejor para los nuestros, a veces es difícil encontrar el camino, pero para mí hay algo fundamental: poder ponerse en el lugar del otro y hacer lo posible para no causarle ni dolor ni miseria”, dijo el actor César Troncoso, protagonista del mensaje.



“Aquello de no hacer a los demás lo que no nos gusta que nos hagan. Por eso apoyo esta causa, para evitar que el Uruguay, aún con buena voluntad retroceda muchos pasos, retroceda en lo que construimos en muchas décadas y entre todos y todas”, apuntó.



Asimismo, señaló: “No podemos hacerlo con bronca, tampoco con odio, tenemos que basarnos en que en este pequeño gran país podemos y tenemos que construir la felicidad colectiva”.

“Aumentar las diferencias y las injusticias no es el camino. Hay algo que es fundamental, la Justicia debe ser igual para todos, por eso quienes gobiernan no deben abusar de la fuerza ni del poder de la comunicación”, señaló Troncoso.



“Desde el principio de nuestra historia y hasta hace poco los uruguayos y las uruguayas logramos varias victorias, tenemos que sumar, tenemos que ser optimistas, valientes, saber que esta no es una causa partidaria”, sostuvo.

En este sentido, dijo: “Así lo entendieron cientos de miles que pusieron sus firmas y muchos que se sumaron después y que son de todos los colores. Esta causa es por los derechos y las libertades de mujeres y hombres de todas las edades a lo largo y ancho de todo el Uruguay, en las ciudades y en el campo”.



“No hace falta evocar grandes palabras, con un simple ‘Sí’ alcanza”, expresó el actor.

“‘SÍ’ a nuestra sensibilidad por las mayorías nacionales, por quienes tienen que esforzarse para llegar a fin de mes, ‘SÍ’ por quienes trabajan o trabajaron toda una vida o buscan empleo. Y también ‘SÍ’ por los que emprenden, investigan, enseñan, curan, aprenden”, manifestó.



“Antes de votar te invito a pensar, a reflexionar, a comprender realmente lo que es mejor para vos y para la mayoría. Porque de eso se trata vivir en sociedad”, finalizó Troncoso.

Luego de sus palabras, varias personas expresaron sus argumentos a favor del “SÍ”. La cadena terminó con la frase: "Porque en Uruguay nadie es más que nadie".



La cadena fue mostrada en una pantalla gigante en el Obelisco, ante defensores del "SÍ" que marcharon esta tarde desde la explanada de la Universidad de la República (Udelar).



A su término, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dijo en rueda de prensa: "Hay 100.000 frenteamplistas que todavía no tienen decidido su voto, y a esos también les estamos hablando".



"La gente nos trajo hasta acá, juntando 800.000 firmas (...) y nos va a llevar a la victoria popular. Era natural que los protagonistas de nuestra cadena fuera la gente", afirmó.