Vertiente Artiguista apoya a Yamandú Orsi y presiona a seregnistas

La Vertiente Artiguista es de los sectores asociados al espacio socialdemócrata que más reparos ha puesto a la alianza que confluyó en Convocatoria Seregnista Progresistas, que logró unificar los fuertes liderazgos del exvicepresidente Danilo Astori y el senador y exministro Mario Bergara.

Sin embargo, el sector cuya principal figura en la actualidad es el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, ya ha ido a contracorriente del espacio que sería de su misma afinidad ideológica. En la elección interna -donde Pereira resultó el más votado- el sector decidió presentarse sin alianzas y fue la sexta lista más votada con poco más de 5.000 sufragios.



Luego, definió en su congreso que conformaría un espacio “artiguista” sin tener en cuenta a Convocatoria Seregnista Progresistas y apostando a generar otras alianzas. Y ahora, sus autoridades se orientan, según dijeron fuentes del sector a El País, a apoyar al intendente de Canelones, Yamandú Orsi, como el candidato a presidente de la República por el Frente Amplio hacia 2024.

Consultado al respecto, el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio dijo que esta decisión será formalmente considerada el año próximo cuando lo defina su congreso con las nuevas autoridades surgidas de las elecciones del sector en octubre.



Pero aseguró que en la Vertiente Artiguista entienden que la llegada al interior “es clave” hacia las próximas elecciones nacionales. Desde esa lectura política se planteó la necesidad de instalar el espacio “artiguista” y entre los eventuales candidatos que se manejan el nombre de Orsi es el que calza con ese perfil.



“A la hora de definir candidaturas tenemos que tener en cuenta esto. Y en el caso de Yamandú no me cabe dudas que sintoniza con el interior. Quizá puedan surgir otros compañeros y lo vamos a considerar en el congreso”, afirmó Rubio.

Convocatoria Seregnista pretende “trabajar” para una candidatura propia.



Estrategia

Esta decisión para la dirigencia frenteamplista, y en particular de sectores como Asamblea Uruguay y Fuerza Renovadora, es una clara señal de que la aspiración de que todos los sectores de sentir seregnista se unan queda por el camino.



El escenario para Convocatoria Seregnista Progresistas es esperar. Si bien dos de sus principales figuras, los senadores Bergara -líder de Fuerza Renovadora-, y José Carlos Mahía -de Asamblea Uruguay-, ya han manifestado que la intención del espacio es “trabajar” para una candidatura, no ha habido avances en este sentido.



Es que, de acuerdo a lo que dijeron varios integrantes de distintos sectores que conforman la alianza a El País, todo dependerá de cómo se configure la oferta electoral. Por ejemplo, si los intendentes Orsi (Canelones) y Carolina Cosse (Montevideo) confirman sus eventuales candidaturas y esa es la única disputa, los dirigentes consultados entienden que la interna “se polarizará” entre ellos y que un candidato del espacio socialdemócrata podría tener una muy baja votación porque el electorado frentista optaría por uno de los dos candidatos “ya consolidados”.



Diferente sería el panorama si el tablero electoral incorpora otros candidatos como sucedió en la anterior elección interna en la que hubo cuatro postulantes. Si el senador comunista Óscar Andrade decidiera postularse, y Orsi y Cosse también lo hacen, el espacio socialdemócrata estaría en mejores condiciones para marcar su perfil, analizan las fuentes.



Además de la Vertiente Artiguista otro de los sectores que resolvió no incorporarse a Convocatoria Seregnista Progresistas ha sido el Nuevo Espacio, del exsenador Rafael Michelini. De cara a las elecciones de 2019 su alianza con la Liga Federal del exfrentista Darío Pérez llevó a que el Frente Líber Seregni, que ya no funcionaba como tal, se rompiera.