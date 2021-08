Venta de marihuana a turistas: medida no sería para esta temporada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si bien el gobierno comenzó a manejar la posibilidad de que turistas puedan comprar marihuana legal en Uruguay, la medida no aplicaría para la temporada de verano de 2022, según confiaron a El País fuentes del gobierno.

El titular de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, dijo en entrevista con El País que uno de los "ajustes" que se tienen que tratar de ver es cómo se instrumenta la “posibilidad de tener cannabis accesible para los turistas”. “Yo sí creo que estamos en un momento de hacer ajustes”, había dicho en julio. “Es algo que la norma no prevé y creo que es una cosa interesante. No tanto por la venta de cannabis, sino porque es un atractivo más para que vengan turistas al Uruguay”, dijo Radío.

Días más tarde, volvió a expresarse sobre este tema en el Parlamento. "Seguramente, ustedes ya me habrán escuchado hablar acerca de la idea de que avancemos sobre la posibilidad de que los turistas puedan acceder a cannabis de manera legal. Yo tengo la genuina sospecha de qué está pasando. Hay turistas que vienen al Uruguay y, de alguna manera, acceden a cannabis. En el mundo se ha desarrollado la idea de que Uruguay ha regulado el mercado y creen que pueden venir a nuestro país a consumir, y cuando llegan, en algunos casos, se encuentran con que sí pueden consumir; creo yo. Lo único es que tienen que recurrir a circuitos clandestinos. No me consta, pero tengo algunas versiones de que eso está pasando. Me parece que sería buena idea explorar la posibilidad de que esta eventualidad la concretemos, pero esto implicaría modificaciones normativas con el rango de ley", dijo Radío en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados el 2 de agosto.

Para concretar el cambio, es necesario modificar la ley que estableció las condiciones para la venta de marihuana legal en Uruguay. La Ley N° 19.172 no habilita la venta legal a turistas que llegan al país, porque ella prevé que solamente tengan acceso a cannabis, a través del mercado regular, los ciudadanos uruguayos y los residentes.



Hay tres mecanismos a través de los cuales una persona, a través del mercado regulado, puede acceder a cannabis. Uno es el de los autocultivadores, otro, el de los clubes cannábicos, y el tercero es la compra a través de las farmacias. En todos los casos se requiere estar registrado.

Hasta el momento las farmacias no han tenido comunicación del gobierno sobre el avance de esta última posibilidad. El presidente del Centro de Farmacias del Uruguay, Luis Clemata, dijo a El País que aún no tienen “información oficial” sobre la posibilidad de que turistas puedan comprar marihuana en Uruguay de manera legal.



“En primer lugar no tenemos esta información oficial. Si es así, si hay interés de las autoridades, a lo mejor en un futuro que no sé determinar, nos convocarán para saber un poco más del tema o saber nuestra posición”, dijo.

“La farmacia institución tiende a dar libertad a cada uno de sus socios para determinar libremente su posición, y más en un tema como el que estamos hablando”, agregó.



Al ser consultado sobre las consecuencias que esta medida podría traer para las farmacias del país, Clemata dijo que aún no se ha “puesto a pensar” sobre el tema. “No hemos tenido ningún tipo de estudio del tema, porque como no hemos tenido información oficial no estamos preparados para responder”, concluyó.