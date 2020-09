Vázquez llamó ayer a Villar y le dio "todo su respaldo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El exdirector del Hospital Maciel, Álvaro Villar, acompañó esta tarde a su esposa a votar en el aulario del Área Social y Artística de la Universidad de la República (UdelaR) en Parque Rodó, visitó el Comité del Frente Amplio en la esquina de Gonzalo Ramírez y Eduardo Acevedo y se fue caminando a su casa en Pocitos junto a su pareja, la internista María Piñeyrúa.

De camino a su hogar, el candidato frenteamplista contó a El País que llegó a la política para quedarse, que quiere ser intendente para cambiar la ciudad, que ayer recibió un sorpresivo llamado telefónico y que no rechazaría un eventual cargo en la administración de Carolina Cosse.

Villar informó a El País que el expresidente de la República Tabaré Vázquez lo llamó ayer y le dio “todo su respaldo” por haber encarado la campaña política de la forma en que lo hizo. Ambos son médicos y se conocen hace años de la gestión pública.

El frenteamplista señaló además que pretende quedarse en la política y que su intención -en caso de ser intendente de Montevideo- es cambiar la ciudad. Al acompañar a su concubina a votar en el aulario que usan hoy estudiantes de la Facultad de Economía, entre otros, el candidato destacó las instalaciones del edificio que comparte ambientes con la Facultad de Información y Comunicación (FIC).

Villar, que esperará los resultados primarios de las elecciones en La Huella de Seregni, contó a El País que todavía no tiene definido qué hacer en caso de no resultar ganador y que no descarta nada, incluso ir en un cargo en una eventual administración de Cosse.