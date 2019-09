Uruguay fue el único país que votó en contra de activar el TIAR contra gobierno de Maduro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los países que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) decidieron este lunes por 16 votos a favor activar el tratado con el objetivo de "actuar colectivamente" en la crisis de Venezuela, informó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes.

Holmes indicó que en la reunión de cancilleres, "actuando como Órgano de Consulta del TIAR, se discutió la resolución y (...) fue aprobada con 16 votos a favor, uno en contra, una abstención y una ausencia".



Uruguay votó en contra, como adelantó el canciller Rodolfo Nin Novoa días atrás, ya que considera que esta resolución lo único que busca es “darle legitimidad a una intervención armada” en Venezuela, un extremo que varios de los países que votaron por activar el TIAR dejaron claro que no es lo que persiguen.



En tanto, Trinidad y Tobago se abstuvo y Cuba estuvo ausente.



El encuentro, celebrado en Nueva York, se produjo en medio de la pugna entre el gobierno de Nicolás Maduro y el líder del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela y considerado como tal por la Organización de Estados Americanos (OEA).



El canciller de Colombia explicó que este instrumento va a permitir "identificar y designar a personas y entidades del régimen de Nicolás Maduro involucradas en redes de delincuencia".



El tratado lo integran Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, además de Cuba.



Cuba no participa en el mecanismo pero nunca se retiró del pacto y en esta reunión Venezuela estuvo representada por delegados de Guaidó, ya que la cita había sido convocada en el seno de la OEA, organización que lo reconoce como presidente interino.



Según un alto funcionario del Departamento de Estado, el TIAR es un mecanismo muy útil de presión económica y diplomática y para imponer sanciones que Estados Unidos desea apliquen más países contra Venezuela.



"Hay un gran número de países en el hemisferio que no tienen muchas bases legales en sus leyes internas para la imposición de este tipo de sanciones de las cuales estamos hablando", dijo el diplomático antes del anuncio.



Julio Borges, el encargado de las Relaciones Exteriores de Guaidó, explicó con que este paso se conforma en la región una unidad de investigación e inteligencia contra la corrupción, el blanqueo de capitales y las violaciones a los derechos humanos.



"Se va a actuar como un solo cuerpo en la región", dijo. "Es una decisión vinculante para toda la región", agregó.