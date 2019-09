Uruguay se retira del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tras diferencias por Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El canciller Rodolfo Nin Novoa anunció este mediodía en conferencia de prensa que Uruguay se retirará del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) luego de ser el único país que votó en contra de activar el mecanismo contra el gobierno de Nicolás Maduro.

"Uruguay considera que esta resolución sienta un gravísimo precedente en materia de derecho internacional particularmente en lo relativo al principio de la la resolución pacifica de las controversias y al principio de la no intervención incluyendo la posibilidad de una intervención armada", dijo Nin Novoa.



"Esto es una grave afectación al sistema multilateral. No podemos permitir que sucedan estas cosas. La resolución en su primer articulo dice identificar personas o entidades asociadas al régimen de Nicolás Maduro involucradas en actividades ilícitas de lavado de activos, trafico de drogas, terrorismo y su financiación y vinculadas a redes de delincuencia trasnacional a los fines de utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar a los responsables y disponer el congelamiento de sus activos", agregó. "Uruguay no puede acompañar ni permitir una medida de esta naturaleza que permite ingresar extranjeros a un país a capturar, extraditar y sancionar sin el consentimiento del país", remarcó.

Los países que conforman el TIAR decidieron este lunes por 16 votos a favor activar el tratado con el objetivo de "actuar colectivamente" en la crisis de Venezuela, informó el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes.

Uruguay votó en contra porque considera que esta resolución lo único que busca es “darle legitimidad a una intervención armada” en Venezuela, un extremo que varios de los países que votaron por activar el TIAR dejaron claro que no es lo que persiguen, según había anunciado Nin Novoa.

El tratado lo integran Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, además de Cuba.



Según el TIAR los cancilleres pueden tomar medidas que van desde la ruptura de las relaciones diplomáticas hasta el empleo de la fuerza armada.