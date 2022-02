Sociedad de Arquitectos criticó convocatoria privada a estudio para “masterplan” en Paysandú

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) manifestó su “preocupación” por la contratación del estudio Office for Metropolitan Architecture (OMA) por parte de la Intendencia de Paysandú para realizar un “masterplan” para la costa sanducera. La SAU resaltó que el acuerdo se hizo mediante una “convocatoria privada, limitada a estudios preseleccionados directamente” por la comuna, en un comunicado difundido este lunes.

La SAU "reivindica la necesidad de la convocatoria pública en los llamados a contratación de profesionales”, dice el texto y recuerda las importantes “escalas de intervención en el territorio” que la obra anunciada supone.



A su vez, el comunicado manifiesta que Uruguay cuenta “con una masa crítica de elencos profesionales nacionales, experiente y de muy alta clasificación, que organizados en equipos multidisciplinares han realizado a satisfacción de la Administración Pública, encargos de similar o superior envergadura al que se anuncia se otorgará a técnicos extranjeros”.

El texto también señala que el monto de honorarios asignado para el proyecto “constituye un precedente para la Administración Pública, cuya cifra no registra antecedentes para contratos de trabajo comparables”.



En este sentido, sostiene que no se tiene conocimiento “de los términos de la convocatoria”, como los requerimientos concretos, las fuentes y equipos técnicos que los definieron, “por lo que no es posible determinar con objetividad, la justa proporcionalidad de los servicios profesionales a contratar con los honorarios que se manejan”.

Por último, el comunicado señala que, por el decreto del Plan Local de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Ciudad de Paysandú y su Microregión, “toda intervención debe alinearse necesariamente con sus disposiciones o presentar fundamentos suficientes para proceder a una revisión de dicho Plan, que por su escala sería sustancial”.