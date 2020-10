Yamandú Orsi y la autocrítica que procesa el Frente Amplio: "La soberbia fue muy visible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente electo de Canelones, Yamandú Orsi, señaló este viernes que en el Frente Amplio "la soberbia fue muy visible", tras ser consultado sobre la autocrítica que procesa por estas horas la oposición y que tratará mañana, sábado, en el plenario de la fuerza política.

En diálogo con "Punto de encuentro" (Radio Universal), Orsi fue consultado sobre si siente que hay una crítica de la militancia frenteamplista al rol de sus dirigentes en los últimos años, y respondió: "Sí, estuvimos como paralizados. No nos dábamos cuenta lo que pasaba. Cuando nos decían en 2018 que corríamos riesgos porque las cifras daban que no andábamos en un 30%. No es cuestión de nombres, pero la mayoría de nosotros que tenemos cargo de responsabilidad, dirigentes o cargos de gobierno no creíamos. No hicimos caso, pensábamos que no, que esto se daba vuelta, e incluso confundimos a veces gestión con política. Se precisan las dos cosas", remarcó.

Frente a la repregunta de si eso lo podía llamar "omnipotencia" por parte del Frente Amplio, respondió: "A veces soberbia. Eso sí que estuvo fuerte, la soberbia fue muy visible, que tampoco es patrimonio de nadie. Primero, nadie está libre y yo creo que como en el fútbol uno a veces pizarrea", y alertó: "Guarda con la actitud del pizarreo. 'Ay, te gané tres veces con mayoría y ¿te voy a ganar otra más? Es así. Ahora veo al actual gobierno, y a veces veo que también caen en esas cosas del pizarreo".

Por otro lado, considera que se "partidizó muchísimo el tema de la seguridad (...) en aras de intereses electorales, se manejó con mucha liviandad, muchísima liviandad, en perjuicio fundamentalmente del profesionalismo. Se pasó una raya por acá y todo lo anterior fue un desastre y todo lo que vino es otro desastre. Pará, pará, ni una cosa ni la otra", advirtió.

Orsi también señaló que "la campaña fue tan dura que hay que salir ahora del pantano del que nos metimos, diciendo que 'todo lo que hiciste fue un desastre'. Eso se lo critico al actual gobierno. Han tenido que salir a decir después y decir 'no era tan horrible, ¿no?', en temas internacionales, economía y todo eso... a su vez, nosotros decimos 'estos no están preparados, no saben nada, van a hacer un desastre'. También caemos en la misma o en algo parecido".

El intendente electo de Canelones, que redoblará su mandato, afirmó que estará este sábado en el Plenario. Cuando le señalaron que Daniel Martínez no iba a estar, respondió: "Está bien, yo lo entiendo. Hace tiempo que está por ir a ver a los nietos allá en Estados Unidos. Lo bien que hace. Mirá qué año el de Daniel (Martínez)...".

Consultado sobre si van a hablar del rol del ingeniero este sábado, dijo: "Si entramos a hablar de personas mañana ahí ya arrancamos mal", y propuso: "Podríamos hablar de la fuerza política capaz".

Contó además que a él "no le dio la nafta" para presentarse en las elecciones presidenciales pasadas, por lo que consideró: "No soy quien para criticar a los demás. Si a mí no me dio la nafta me tengo que callar la boca".