"El sistema político no estuvo a la altura de las circunstancias", dijo Alejandro Chabalgoity

El inmunólogo e integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunación Alejandro Chabalgoity afirmó que el sistema político uruguayo "no estuvo a la altura de las circunstancias", en el manejo de la pandemia de coronavirus, porque "los grandes dramas requieren soluciones grandes".



En diálogo con el programa "Así nos va" (Radio Carve), Chabalgoity afirmó que "Uruguay está en una situación terrible", con una "circulación comunitaria diseminada y descontrolada". En ese marco, dijo que la apuesta por la vacunación "va a funcionar pero llevará tiempo" y que la cantidad de fallecidos será demasiado alta.

El experto está "convencido" de que tanto desde el oficialismo como de la oposición se debería haber trasladado a la población un discurso "distinto" sobre la conducta en la situación del virus que transitaba Uruguay.

El discurso de los gobernantes no tendría que haber sido "exitista, solo basado en que el plan de vacunación funcione y está todo bárbaro", consideró el experto.

"Creo que se podría haber tenido las mismas medidas que tenemos, pero con un discurso mucho más austero", dijo Chabalgoity. Ese discurso debió ser, según el experto: "'Señores, la medida que estamos aplicando es la vacuna porque es la que podemos y es la que nos permite el equilibrio de todas las cosas que tenemos que manejar, pero la situación está muy compleja. Tenemos que hacer un llamado a la población a un esfuerzo muy grande, a un comportamiento muy responsable'".

Por otro lado, consideró que el discurso de la oposición no fue "adecuado", ya que se plantó "en términos de quién tiene razón, si el gobierno o nosotros", dijo.

Sobre el concepto de "libertad responsable", acuñado por el presidente y el oficialismo desde el comienzo de la pandemia, Chabalgoity afirmó en Así nos va que "manejado casi alegremente no cumplió su objetivo la función que tenía que cumplir, y no porque no pueda cumplirla, sino porque el discurso no fue el adecuado".

Para el experto el sistema político "no estuvo a la altura de la circunstancia que implicaba para todos los sectores, independientemente de lo que pensasen, de la bronca que tenían, de decir: 'si esta es la situación, necesitamos que la población haga un esfuerzo enorme, porque realmente sin esto vamos a tener demasiados muertos en el camino'".