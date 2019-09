Sindicato de funcionarios públicos: dichos de Talvi sobre desempleo son un "verdadero disparate"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió un comunicado en la noche de este viernes en referencia a la afirmación del candidato colorado Ernesto Talvi respecto a la tasa de desempleo. "No se puede calificar de otra forma que no sea como un verdadero disparate académico, conceptual y político", indicaron.

El candidato habló sobre los números del desempleo a través de un tuit en la noche del miércoles 10 y un día después defendió su postura conferencia de prensa.



“La cifra de desempleo del gobierno es un espejismo. El real es más alto hoy que cuando asumió el FA en 2005”, escribió el miércoles. Y siguió: “La única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9%, cuando en realidad es de 13%, es que desde el 2005 el FA agregó 70 mil empleos públicos”.

La cifra de desempleo del gobierno es un espejismo. El real es más alto hoy que cuando asumió el FA en 2005. Y la única razón por la que las cifras muestran un desempleo de 9% cuando en realidad es de 13%, es que desde el 2005 el FA agregó 70 mil empleos públicos. pic.twitter.com/swX6SUBAFC — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) September 12, 2019

Al respecto COFE indicó en el comunicado que después de sus declaraciones consideraron pertinente hacer algunas "consideraciones".

"El concepto de desocupados aplica exclusivamente a aquellas personas que no tienen trabajo y en este caso todos estos nuevos vínculos con el Estado trabajan y cumplen funciones reales, necesarias y productivas para el Estado y la sociedad en su conjunto, o sea son ocupados con todas las de la ley", indicaron.



En la misma línea indicaron que de los 70.000 puestos nuevos, 42.000 son trabajadores que se empeñan en la educación pública, 8.000 en la educación terciaria, 9.500 en los servicios de la salud del Estado, 1.800 en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), 1.300 entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y 5.000 en la Policía.



"El planteo de este candidato no solo implica generar más desocupación, sino también promover que las clases de educación pública estén superpobladas, los centros de Salud Pública abarrotados de gente sin atender, etc", agregaron tras formular un análisis contrario a los dichos de Talvi.



COFE agregó que las declaraciones de Talvi les permiten visualizar "un desprecio por el funcionario y la función pública en general" y "en el fondo expresa un deseo de privatizar áreas sensibles para que deje de primar el criterio social y todo pase a regirse por la maximización de la tasa de ganancia".