Senadora Rodríguez dio "total respaldo" al suplente Delpino tras denuncia de violación en su local 

La senadora nacionalista Gloria Rodríguez dio este martes su "total respaldo" a Sergio Delpino, senador suplente y propietario de una chacra donde se organizó junto a la juventud del Partido Nacional de la Departamental de Montevideo una fiesta en la que una adolescente de 16 años denunció luego que fue violada por dos hombres.

"El señor Sergio Delpino, propietario de ese lugar, tuvo la gentileza de prestar ese sitio. Fue un gesto de colaboración y bueno, lamentablemente ante estos hechos también termina siendo noticia", dijo hoy la senadora en rueda de prensa, que subrayó: "Nosotros le damos el total respaldo a Sergio Delpino porque sabemos perfectamente de su trayectoria empresarial".

Incluso, dio un paso más, y expresó su respaldo a los jóvenes que participaron de la fiesta que se organizó para celebrar el triunfo del "NO" en el referéndum del 27 de marzo. "Acá los responsables son quienes tienen que pagar", enfatizó.



Rodríguez dijo que no vio menores alcoholizados en la fiesta que se desarrolló en la chacra de Paso de la Arena. "Estuve, me retiré antes, pero yo no me encontré con menores alcoholizados", dijo.



Respecto a que la víctima declaró que estaba alcoholizada, la senadora respondió: "La víctima puede confesar. Incluso no la identifico. Sé que es una militante de nuestro partido, pero no la identifico".



"Seguramente, si ella confiesa que estaba alcoholizada podría estar ella alcoholizada, pero no podemos hablar de menores alcoholizados", añadió.



La senadora planteó que confía "plenamente" en el trabajo que lleva ahora adelante la Justicia. "El Partido Nacional está atento a cómo siguen estas investigaciones, y a su vez atento y apoyando a la chica y su familia", remarcó.