Senador republicano de EE.UU. pide "priorizar la relación bilateral con Uruguay"

El canciller Francisco Bustillo viajará la semana que viene a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken. Pocos días antes de ese encuentro, un senador estadounidense -aunque de la oposición republicana- señaló que sería bueno para Washington propiciar un mayor acercamiento con Uruguay. Se trata de Marco Rubio, que esgrimió sobre todo dos razones: que el país sudamericano es confiable y que se debe prestar mayor atención al acercamiento a este, y a otros países, por parte de China.

El ministro de Relaciones Exteriores viajará a Washington el domingo 10, tras una invitación recibida meses atrás desde Estados Unidos. Y eso tiene que ver, también, con que el gobierno del demócrata Joe Biden buscó acercarse a Uruguay luego de que el país anunciara su intención de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China.



La “guerra” geopolítica tiene a las potencias mundiales -Estados Unidos y China- “tironeando” en busca de ganar terreno y lograr nuevas alianzas diplomáticas. No es un dato menor la agilidad que logró el gobierno uruguayo en obtener las vacunas chinas contra el coronavirus. Eso se dio luego de charlas telefónicas entre Lacalle Pou y su homólogo Xi Jinping, y esto también fue observado por autoridades estadounidenses. De hecho fue comentado por representantes de Washington a autoridades uruguayas en reuniones reservadas que mantuvieron el año pasado.



Pero para el presidente Lacalle Pou lo más importante es buscar los mayores réditos comerciales para el país. El jefe de Estado ha remarcado que ni él, ni su gobierno, se mueven por afinidades ideológicas. “Si tengo la obligación de defender los intereses nacionales, haré lo que todos ya saben: abrir Uruguay al mundo”, ha dicho.

La carta

Rubio, senador republicano por el estado de Florida, instó a que el gobierno de su país desarrolle “vínculos aún más estrechos” con Uruguay. “Mientras el Partido Comunista China (PCCh) -el mayor adversario geopolítico de EE.UU.- corteja al gobierno uruguayo con un acuerdo de libre comercio, Uruguay permanece accesible a equilibrar su comercio realizando más exportaciones hacia Europa y EE.UU.”, señaló.



Las palabras de Rubio fueron comentadas tanto en la embajada uruguaya en Washington, como en la Cancillería y en la Torre Ejecutiva.



El texto cayó como una muy buena noticia, en momentos en que Bustillo y sus asesores preparan la agenda de la semana que viene. “Para Uruguay es un viaje central. Estados Unidos es una potencia y, más allá de lo diplomático, cualquier acuerdo que se alcance puede ser muy importante”, comentó a El País una fuente de gobierno que pidió mantener en reserva su nombre, ya que hay acuerdo entre ambos estados de manejar un “perfil bajo”.



Estados Unidos no tiene hoy embajador en Uruguay. El último fue Kenneth S. George, que dejó su cargo en enero de 2021. Desde ese momento, la máxima autoridad diplomática en el país es Jennifer Savage, que oficia de encargada de negocios. Bustillo pondría este tema sobre la mesa en el viaje.

Salida al mundo

El viaje de Bustillo a Estados Unidos es el segundo a ese país en su calidad de canciller. En octubre de 2020 fue recibido en Washington por Michael Pompeo. En esa oportunidad “se analizaron las múltiples posibilidades de potenciar los contactos a todo nivel y profundizar los lazos comerciales”, informó la Cancillería en su momento. Este viaje oficial es el primer contacto con las autoridades del nuevo gobierno de Biden.



En junio 2021, Bustillo había declarado en su comparecencia a la Comisión de Relaciones Internacionales de Diputados que aunque a Uruguay le pueda interesar buscar un TLC con Estados Unidos, no imagina que ese tema esté en la agenda del gobierno norteamericano. “Realmente no creo que Estados Unidos, al menos hoy, esté considerando la posibilidad de iniciar negociaciones profundas con Uruguay; ojalá me equivoque”, dijo.



El viaje de Bustillo está precedido por la visita a Uruguay que hizo Wendy Sherman, subsecretaria de Estado de Estados Unidos, a comienzos de noviembre, cuando se reunió con el canciller y el presidente.

Uruguay vota contra Rusia en la ONU

Los países de las Naciones Unidas -entre ellos Uruguay- decidieron ayer suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania.



A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor -Uruguay entre los países que apoyaron este paso-, 24 en contra y 58 abstenciones.



Desde que hace dieciséis años se creó el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, sólo otro país había sido suspendido: la Libia de Muamar el Gadafi, en respuesta a la represión de las protestas de 2011, aunque meses después fue readmitida.



En el caso ruso, Estados Unidos y sus aliados argumentaron que Moscú no puede seguir participando en ese Consejo de Derechos Humanos cuando está “subvirtiendo todos los principios básicos” de la ONU con su invasión de Ucrania y cometiendo supuestas atrocidades contra la población.

