Sartori salió a trancar a Lacalle Pou: “Quizás sería un excelente vicepresidente”

Este miércoles, en el programa Diario de campaña de Nuevo Siglo TV, el precandidato blanco Luis Lacalle Pou enumeró las características que deberá tener la persona que lo acompañe en una eventual fórmula presidencial. "Mucha yerba, mucha paciencia, muy buen humor, capacidad negociadora, conocimiento del Parlamento y conocimiento de los textos legales y del ordenamiento jurídico", dijo el senador del Partido Nacional.

"Mi candidato a vice no es ni (Juan) Sartori, por las condiciones que dije, ni tampoco Verónica Alonso", agregó Lacalle Pou.



Sartori –que, según las encuestas, está tercero en la interna blanca detrás del líder Lacalle Pou y de Larrañaga- recogió el guante este jueves. “Estamos en una interna que estamos todos compitiendo, y creo que lo que importa ahí es el resultado, es trabajar por la aprobación de la gente, para ganar esa interna”, dijo en declaraciones a Subrayado.



“A mí no me gusta andar repartiendo cargos antes de haber ganado una elección”, sostuvo, y añadió: “Pero a mí si me preguntan, un vicepresidente debería tener muchísima experiencia en lo legislativo, conocer cada rincón del Palacio Legislativo, tener un apellido ilustre dentro del partido. Quizás Luis Lacalle Pou sería un excelente vicepresidente”.

Lacalle Pou es “un compañero del partido que creo muy capaz y creo que hay una cantidad de lugares en el partido en el cual sería muy, muy útil”, agregó Sartori.