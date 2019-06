Sanguinetti invitó a debatir a Martínez y así le respondió el precandidato del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes al mediodía, el precandidato colorado Julio María Sanguinetti le propuso a Daniel Martínez debatir "acerca de estos 14 años de gobierno" del Frente Amplio.

Sobre la tarde, en rueda de prensa, Martínez le respondió y se mostró dispuesto a debatir, pero solo después de las elecciones internas del 30 de junio.

"Si la ciudadanía lo avala a él en la interna para ser el candidato del Partido Colorado y a mí me avala para ser el candidato del Frente Amplio, con gusto. Lo hemos dicho ya, no tenemos ningún problema", recalcó.

De todos modos, aclaró: "También decimos: no nos vamos a pasar en debates porque uno tiene también el debate más importante que es con los ciudadanos en cada lugar para sentarse, conversar, ver y escuchar con humildad para defender lo que uno cree correcto y reconocer lo que uno debe cambiar".

Martínez dijo que cree en los debates porque si bien "no es la única herramienta democrática, es una herramienta valiosa".

"Espero que no solo hablemos de lo negativo que los partidos tradicionales se han encargado una y mil veces de insistir y a veces agrandar muchas cosas. Y también (espero que hablemos) de las cosas positivas, porque yo creo que el Uruguay es un hermoso país donde no todo estuvo tan mal ni en un gobierno ni en otro. Aspiro a que podamos encontrar coincidencias para que puedan empezar a trabajar en los puntos de acuerdo que nos permitan no canibalizarnos, no masacrarnos", finalizó.

Coincido con usted: el debate es esencial para la vida democrática. Espero entonces que la ciudadanía, el 30 de junio, nos conceda la oportunidad de encontrarnos, exponer nuestras coincidencias y sobre todo debatir acerca de nuestros diferentes proyectos de país para el futuro. https://t.co/axE9WGvV6V — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 10 de junio de 2019