“Estamos respirándole en la nuca al Partido Nacional", dijo Ernesto Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, se mostró convencido de disputar el balotaje con el oponente por el oficialismo, Daniel Martínez. El presidenciable colorado aseguró contar con una confiable encuesta interna que le permite asegurar que está “respirándole en la nuca al Partido Nacional”.

Talvi habló ayer en el encuentro Inspiring Summit, organizado en el Enjoy Punta del Este, del que también participó el candidato frenteamplista.



Entrevistado ante un numeroso público por el periodista Fabián Tiscornia, editor de Economía de El País, Talvi habló de los puntos principales de su programa de gobierno, disparó contra la gestión del Frente Amplio y cuestionó que dicha fuerza se haya “apropiado” del término “progresista” que él asume para definirse como “liberal progresista”.



“La democracia liberal es la única que ha generado, primero, progreso material y segundo, que las grandes masas de personas accedan a vidas dignas y es la única que ha generado conquistas en las reivindicaciones de las minorías, mujeres, minorías étnicas, las minorías sexuales, en fin. Esos progresos no ocurrieron en los países totalitarios, ni comunistas, ocurrió en la democracia liberal”, argumentó Talvi.

Ernesto Talvi. Foto: Ricardo Figueredo

Futuro y empleo

Uno de los ejes de la entrevista giró en torno al empleo ligado con los procesos de automatización, una de las grandes claves de la economía en el futuro inmediato. Talvi se mostró optimista en esta perspectiva.



“La automatización ha sido un tema recurrente en la historia de las economías de mercado. Cada vez que hay una zafra de innovación empezamos con estos pronósticos apocalípticos de que la gente se va a quedar sin trabajo. La revolución industrial sustituyó músculos por máquinas, la revolución digital, la inteligencia artificial, cerebros por máquinas para aquellas actividades que sean estandarizadas”, señaló Talvi.



Para ilustrar este extremo el candidato recordó la experiencia con los cajeros automáticos. “Cuando surgieron los cajeros automáticos se dijo que se iban a perder empleos bancarios, y no solo no se perdieron sino que se crearon más. Los bancos liberaron recursos para hacer cosas que antes no hacían, por ejemplo la atención personalizada al cliente, y de hecho terminaron empleando más, no menos gente, pero la gente que emplea necesita tener otro nivel de destrezas”, explicó.

eDUCACIÓN Mujica y los 136 liceos públicos “Mujica me tendría que haber preguntado por qué estos liceos públicos que pretendemos instalar son mixtos, tienen a partir de cuarto el bachillerato diversificado y el tecnológico. No preciso ponerle la UTU al lado porque está adentro. No dijimos 136 liceos por casualidad, lo dijimos porque tenemos 80.000 chiquilines que están en riesgo de desertar del sistema”, marcó Talvi.

Balotaje

Talvi se mostró confiado en competir por la Presidencia en la segunda vuelta de noviembre.



“Sé en dónde estamos, porque nosotros tenemos una encuesta interna porque yo no divulgo, porque no tendría credibilidad. Esa encuesta nos predijo exactamente la diferencia por la que íbamos a ganar la interna, detectó dos meses antes el fenómeno (Juan) Sartori. Esa encuesta nos indica que estamos respirándole en la nuca al Partido Nacional”, señaló.



En esa medida se mostró confiado en que será el Partido Colorado el que “dirigirá” la futura coalición de gobierno y mencionó los matices que mantiene con el Partido Nacional y también sus zonas de coincidencia. “Después del 27 de octubre vamos a ser socios, ahora estamos compitiendo. Somos dos partidos con distinta historia, trayectoria, proyecto, programa y elencos”, dijo.



De todos modos, aún en esta hipótesis, Talvi mostró sus diferencias con su socio. “Nosotros proponemos un gobierno para transformar, no para evolucionar”, subrayó.