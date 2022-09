Recta final del análisis de los planteos partidarios por la reforma jubilatoria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los tiempos corren desde hace semanas, y los ojos ahora están puestos en la labor que deberá seguir desarrollando el abogado Rodolfo Saldain, el padre del anteproyecto presentado por el gobierno para reformar el sistema jubilatorio, y quien ahora deberá zurcir un nuevo texto con los planteos presentados por todos los socios de la coalición de gobierno.

El objetivo del Poder Ejecutivo, según supo El País, es que este proceso culmine a fines de setiembre para poder mandar entonces la iniciativa al Senado, en donde se prevé una discusión no muy extensa -tal como planeó desde un principio el presidente Luis Lacalle Pou-, de modo tal que la cámara alta vote el proyecto antes de que finalice el 2022.



Mientras tanto, y luego de que se hubieran pronunciado al respecto Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido Colorado -se conoce la postura del Partido de la Gente, pero aún no entregó su propuesta al gobierno o al redactor del texto-, Saldain estudiará uno a uno todos los planteos.



“Lo que hará es ponerles números a todas las propuestas recibidas”, señalaron fuentes políticas. “Todas van a ser consideradas y se verá cuáles pueden recogerse y cuáles no”, agregaron.



Por lo pronto, los colorados aprobaron ayer el informe elaborado por su grupo de expertos -integrado por Renán Rodríguez, Andrés Rodríguez y Ariel Davrieux- en la sesión de su Comité Ejecutivo Nacional (ver aparte), tras el cual se consignaron los principales cambios que propondrá esta colectividad.



Sin embargo, hay uno que los dirigentes colorados hacen especial hincapié: mejorar el ingreso de las jubilaciones medias, que a criterio de este partido no se ven tan beneficiadas como las pensiones más bajas, que sí recibirán una suba sustancial.



“Hacemos esta propuesta para mejorar el equilibrio y la equidad del sistema y achatar un poco la pirámide”, sintetizó en diálogo con El País el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. “¿Esto puede significar algún costo más? Probablemente -agregó el expresidente-, pero por el cálculo que hizo nuestra gente ese costo no es algo que altere la ecuación de una forma fundamental”.

Al igual que el Partido Independiente -cuyo líder, el ministro Pablo Mieres, declaró al respecto días atrás-, Sanguinetti también se refirió a la necesidad de bajar la edad mínima de los beneficiarios de las pensiones vitalicias por viudez, que de acuerdo al texto actual es de 65 años o más, una vez que culmine el período de transición -que es de unos 20 años-. “Hablar de esa edad para las pensiones vitalicias es un lapso demasiado largo, habida cuenta de que la mujer, todavía, tiene cierto rezago en la inserción laboral en ese rango etario”, siguió Sanguinetti.



Lo que había dicho Mieres, en esta misma línea, era que, pese a los avances del mercado laboral, se estaba lejos de una situación “igualitaria” con los hombres, y que hoy hay muchos casos en los que se depende de esa pensión. “Hay una caída (en el texto) del monto de las pensiones y también en la duración de estas; son cosas que tenemos que hablar con el doctor Saldain”, fue parte de lo que explicó el ministro de Trabajo en declaraciones a Canal 5, en las que resumió los aportes presentados por su partido.



Por lo cual Sanguinetti entiende que este es un tema que no suscitará mayor dificultad en el amalgama que deberá hacer Saldain, ya que concita bastante sintonía entre los socios del oficialismo.



En Cabildo Abierto, mientras tanto, aguardan desde la semana pasada la suerte que tendrán sus planteos, que son 12 y variados. Entre ellos, y tal vez uno de los más importantes, los conducidos por el senador Guido Manini Ríos proponen evitar que los nacidos en 1967 ya se vean afectados por la reforma con el aumento en un año -de 60 a 61- de la edad de retiro, pues esa generación ya fue afectada “por la reforma del 1996”.

O sea, los cabildantes entienden que debería poderse “mantener el régimen actual para aquellos que configuren cualquier causal en todos los regímenes antes del 31/12/2034” y “aumentar las edades en forma gradual a los nacidos a partir del año 1974”.



A todo esto, puede plantearse la pregunta acerca de qué resolverá el Partido Nacional. La respuesta es que, por el momento, el silencio responde a la decisión de esperar a que el texto ingrese al Senado, aunque la idea es plantear cambios y sugerencias en una “instancia anterior” al debate parlamentario.



De cualquier forma, el tratamiento de la iniciativa, como ya informó El País, no entrará en vigor hasta que los senadores terminen de discutir la Rendición de Cuentas, algo que ocurrirá recién en octubre, y sobre lo cual fue advertido Lacalle por los legisladores nacionalistas.

Otros cambios que propone incorporar el Partido Colorado

De todos los cambios que propondrá el Partido Colorado, luego de que su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) analizara ayer el informe de sus técnicos, en el que más énfasis pondrá esta colectividad será aquel que plantea una mejora en los ingresos de las jubilaciones medias. Sin embargo, en la resolución del CEN tras la sesión de este lunes también aspiran a que se consigan otros cambios. Por ejemplo -dice el texto divulgado ayer a la tarde-, “se consideró particularmente relevante rebajar la edad para las pensiones vitalicias que viene en el proyecto”, y se buscará que “los dictámenes de la Agencia Reguladora que se crea sean previos y preceptivos pero no necesariamente favorables a lo dispuesto por el Ejecutivo”. Además, los colorados piden mantener “la administración de las cuentas de ahorro individual en el actual sistema”. “Estos son algunos de los grandes temas, pero también plantearemos varias otras modificaciones”, adelantó el expresidente Julio María Sanguinetti.