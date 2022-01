Recopilado de las entrevistas más destacadas del 2021

“Yo creo que el mundo va tan rápido -y espero que el país acompañe al mundo- que en 2029 debería de haber un candidato más moderno y aggiornado para el momento del país (...) Yo planifiqué mi vida de determinada manera. A veces peco de planificar demasiado, pero al menos me da cierta tranquilidad para el futuro. Y yo el 2 de marzo de 2024 me imagino militando, ayudando al Partido Nacional, formando jóvenes. Me imagino tratando de no meterme mucho en el gobierno que asuma, algo que siempre va a costar (...). Mi condición de militante no termina con la presidencia. Además, yo me debo a mi país y a mi partido de por vida. Otra cosa es la carrera política y electoral. En la planificación de mi vida no está hacer una nueva carrera presidencial”.