Una radiografía del Congo; país rico pero con gente pobre

El presidente Luis Lacalle Pou viajó ayer jueves a la República Democrática del Congo (RDC). El mandatario pasará Navidad con los militares uruguayos que participan de la misión de Naciones Unidas en ese país africano.

Uruguay está en la RDC desde 2001, primero integrando la Misión de Organización de las Naciones Unidas en la RDC (Monuc), y desde 2010 en su sucesora, la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (Monusco).



Hoy tiene 779 militares en el Batallón Uruguay IV (el pico fue en 2003 con 1.827 efectivos). La base uruguaya “Siempre Presente” está en la ciudad de Goma, en la provincia de Kivu Norte, a unos 500 metros de la frontera con Ruanda. El contingente uruguayo tiene desplegados dos de sus cinco compañías: una en la localidad de Beni, con 117 efectivos, a unos 350 kilómetros al norte de Goma, ciudad de unos 70.000 habitantes; y otra en Bunia, con 133 efectivos, a 560 kilómetros al norte de Goma. El jefe del Batallón Uruguay IV es el coronel Gerardo Dattele, el segundo jefe el coronel Leonel Erasun, y el jefe de Estado Mayor el teniente coronel Rodolfo Ramírez.



El contingente uruguayo en la RDC comparte tareas con militares de países asiáticos como Bangladesh, India, Pakistán o Indonesia; de Europa del este como Ucrania, de otras naciones africanas como Tanzania, Sudáfrica, Kenia, Senegal o Marruecos.



Actualmente la Monusco tiene desplegado más de 14.000 efectivos entre todos los países que la integran.

Lacalle Pou partiendo rumbo al Congo. Foto: Walter Paciello.

El presidente de la RDC es Félix Tshisekedi, que ganó las elecciones de diciembre de 2018. Sucedió a Joseph Kabila, quien había dirigido el país por 18 años.



Pero, ¿cuál es la situación del país que visita Lacalle Pou?



Para llegar a la base uruguaya, Lacalle Pou arribó primero a Kigali (capital de Ruanda), y desde allí tomó un vuelo de las Naciones Unidas hasta Goma. Mañana sábado irá en helicóptero a la ciudad de Bukavu -a poco menos de 200 kilómetros de Goma pero que en auto llevaría más de 2 horas de viaje- para visitar al contingente de la Fuerza Aérea Uruguaya. Luego regresará a Goma para emprender el retorno a Montevideo.



La RDC es el segundo país más grande de África -tiene un territorio 13 veces mayor al de Uruguay- y 90 millones de habitantes. Cuenta con enormes recursos naturales, pero su población vive en la pobreza y en una situación de inestabilidad propio de una nación en estado de guerra, por conflictos internos y amenazas de grupos terroristas.

Hace unas semanas, un informe del diario El País de Madrid recordaba que la mayoría de las tierras aptas para la producción de aceite de palma, conocido como oro naranja, están en la RDC, “un país rico con gente pobre, con el río más profundo del mundo, el mayor bosque tropical de África y suelos idóneos para el caucho y el cacao”. La RDC posee además la mayor producción mundial de cobalto, esencial para las baterías de coches eléctricos y de teléfonos celulares, y la segunda de diamantes.



“Y sus riquezas llevan atrayendo a extranjeros desde el siglo XV. Los belgas colonizaron la zona entre 1885 y 1960, llegando a reducir la población congoleña a la mitad. La RDC conquistó su soberanía, pero hoy está entre los países más opacos y corruptos del mundo, según el Índice de Transparencia Internacional”, recordaba el diario madrileño.



Según el Banco Mundial, la RDC tiene la tercera población más grande de pobres a nivel mundial. En 2018, el 73% de la población congoleña vivía con menos de 1,90 dólares al día (la tasa internacional de pobreza).

A esta situación ya extrema se suma que en la RDC operan grupos rebeldes y organizaciones terroristas.



Hay más de 100 grupos armados, de distintas etnias, creencias y orígenes. Actualmente solo uno, el Frente Democrático Aliado (ADF por su sigla en inglés) se ha asociado con el grupo yihadista Estado Islámico (ISIS).



Estados Unidos identifica desde marzo pasado al ADF como una “organización terrorista extranjera” afiliada a ISIS.

La compañía uruguaya desplegada en Beni se encuentra a unos 50 kilómetros de la ubicación de este grupo. Hace unos meses, luego de que el ADF atacara la villa de Komanda, los efectivos uruguayos se vieron obligados a intervenir para proteger a la población local, y luego de un intercambio de disparos lograron repeler a los rebeldes y estabilizar la zona. Esto llevó a que el personal uruguayo que intervino fuera felicitado por el Comandante militar de la Monusco, el teniente general Marcos de Sá Affonso Acosta, de Brasil.



Según la ONU, más de 5,6 millones de congoleños han tenido que abandonar sus hogares debido a la violencia.

Epidemias

En la RDC hay otras tragedias que matan tanto o más que los terroristas: las epidemias.



Con apenas el 0,1% de la población vacunada contra el COVID-19, la República Democrática del Congo es de los países menos inmunizados del mundo. Pero ni autoridades ni ciudadanos parecen excesivamente preocupados por esta pandemia, uno más de los muchos problemas sanitarios que padecen.



De hecho, de forma casi milagrosa, el coronavirus no ha castigado en exceso a este país, expuesto a otras enfermedades como la malaria, el ébola, el sarampión, la fiebre amarilla, la polio y el cólera, eso sin tener en cuenta la malnutrición y la pobreza endémicas.

La RDC recibió a principios de año 1,7 millones de vacunas anticovid AstraZeneca a través del mecanismo Covax de la ONU, pero muy poca gente accedió a dárselas. Hasta el presidente Félix Tshisekedi expresó públicamente su desconfianza. Conclusión: 1,4 millones de vacunas de esa partida fueron distribuidas en otros países africanos.



No fue hasta mediados de septiembre que el presidente Tshisekedi recibió su primera dosis ante los medios oficiales. Ahora su imagen con la camisa remangada aparecía en carteles con el mensaje: “Yo me he vacunado, haz como yo”.



Es difícil conocer la cifra real de infectados y fallecidos por COVID-19 en la RDC. Según la OMS, seis de cada siete infecciones no se detectan en África.

Pero es cierto que no ha habido la sensación de una pandemia devastadora. “La enfermedad que mata más en RDC es la malaria”, con 20.000 muertos anuales, señala la doctora Geneviève Begkoyian, responsable de sanidad de Unicef.

La Rumba congoleña, patrimonio de la Unesco A mediados de diciembre, la Unesco anunció que la rumba congoleña fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La entrada de esa música es la culminación de una campaña desarrollada por la República Democrática del Congo (RDC) y la vecina República del Congo. La rumba se convierte en el tercer elemento de África Central en integrar esa prestigiosa lista, tras la inclusión de las tradiciones orales de los pigmeos Aka de la República Centroafricana y la danza ritual del tambor real burundés. La rumba congoleña, que hunde sus raíces en el son cubano, se originó en la cuenca del Congo durante los años 40 del siglo XX.



La canción Indépendence Cha Cha es uno de los mayores éxitos de este ritmo, creada en 1960, el llamado “Año de África”, para celebrar la inminente independencia del Congo Belga (actual RDC).

Del genocidio en Ruanda hasta las rebeliones de y contra Kabila



La misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo surgió como consecuencia del genocidio en Ruanda en 1994, que llevó a que 1,2 millones de ruandeses de la etnia Hutu huyeran a las regiones vecinas de los Kivus, en el este de la RDC, antigua Zaire, una región habitada por la etnia Tutsis, entre otras. Una rebelión comenzó en los Kivus en 1996, enfrentando las fuerzas lideradas por Laurent Desiré Kabila contra el Ejército del presidente Mobutu Sese Seko. Las fuerzas de Kabila, apoyadas por Ruanda y Uganda, tomaron la capital Kinshasa en 1997 y renombraron el país como República Democrática del Congo.



En 1998 una nueva rebelión estalló en contra del gobierno de Kabila, también en la región de los Kivus. En semanas los rebeldes tomaron grandes partes del país. Angola, Chad, Namibia y Zimbabue prometieron a Kabila apoyo militar, pero los rebeldes mantuvieron su dominio en las regiones del este. Ruanda y Uganda apoyaron el movimiento rebelde. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo un llamado al cese al fuego y el retiro de tropas extranjeras. Luego del acuerdo de julio de 1999 entre la DRC y cinco estados (Angola, Namibia, Ruanda, Uganda y Zimbabue), el Consejo de Seguridad estableció la Misión de Organización de las Naciones Unidas en la República Democrática en el Congo (Monuc). El 28 de marzo de 2001 pisan suelo congolés los primeros 100 efectivos uruguayos.