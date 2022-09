¿Quiénes compiten y qué está en juego en las elecciones juveniles del Partido Colorado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las próximas elecciones de los jóvenes colorados -a realizarse el 5 de noviembre- darán una foto de la interna del partido, aunque recién se empiezan a calentar los motores. Y es que las cartas aún se están repartiendo: dirigentes a nivel nacional hacen giras por el interior y hay agrupaciones que todavía deben definir las listas e incluso están en etapa de acuerdos. También tendrán dos particularidades: hay dos sectores que debutan y, como se iniciaron en 2007, es la primera vez que el llamado a las urnas coincide con que son parte del gobierno.

Ahora, ¿qué votan los militantes más chicos? Por un lado, eligen convencionales departamentales y, por el otro, convencionales nacionales. De las personas que son electas saldrán los dos representantes en el Comité Ejecutivo Nacional, con sus respectivos suplentes, y los integrantes de la juventud para los 19 comités ejecutivos departamentales. Pueden votar jóvenes entre 14 y 30 años, sin necesidad de estar afiliados al partido.



Para las próximas elecciones se presentarán jóvenes de Ciudadanos, Batllistas y, por primera vez, de Tercera Vía y Viento de Cambio. Ninguno -porque así lo dice la normativa- puede utilizar sublemas que estén registrados ante el partido en el actual y anterior período electoral. Entonces, tienen la tarea de crear números y nombrarse de una manera diferente aunque, en última instancia, los grupos de jóvenes suelen estar respaldados por las agrupaciones que existen en el partido.

Ciudadanos y Batllistas, los dos sectores más grandes del partido, va cada uno con un único sublema más allá de que los integren múltiples agrupaciones y después cada una presente su lista propia. Ciudadanos optó por “Espíritu Nuevo” mientras que los batllistas aún no definieron el suyo. Por su parte, “Tercera Vía”, liderado por el diputado Gustavo Zubía, va con “Jóvenes x +” y el flamante sector “Viento de Cambio”, que tiene de referente al director nacional de telecomunicaciones Guzmán Acosta y Lara, será “Viento Joven”.



El edil de Ciudadanos de Florida, Sebastián Rodríguez, que se volverá a presentar a las elecciones después de haber ganado en 2017, explicó a El País que la salida del excanciller Ernesto Talvi del partido “fue compleja”. No obstante, destacó que por él y el sector en sí, “se acercó un montón de gente nueva, jóvenes y no jóvenes”. Gracias a figuras en cargos de gobierno o el Parlamento se “logró mantener los ideales” y, por ese motivo, “mucha de la juventud que no era colorada y se acercó por el ‘efecto Talvi’ se quedó dentro del partido”, añadió.

Ciudadanos y Batllistas se presentan cada uno con un sublema.

Por su parte, Hugo Cámara, suplente en el Comité Ejecutivo Nacional y diputado suplen- te de Felipe Schipani, dijo a El País que aún no definieron el número de lista con el que se presentarán para el 5 de noviembre. El integrante de Ciudadanos señaló que sí va a haber competencia dentro del sector, por el hecho de ser una elección y de querer sacar más votos que el otro, pero acla- ró que no hay un “ámbito de disputa, ruptura o pelea”.



Desde Batllistas, el diputado Conrado Rodríguez, que ganó en las elecciones de los jóvenes en 2007, está recorriendo algunos departamentos del interior para ayudar con el armado de las listas y conversar con los militantes. La idea, explicó a El País, es que el sector tenga su expresión electoral en los 19 departamentos.



“La intención desde el sector y nuestra agrupación es promover nuevos referentes, conformar cuadros políticos jóvenes, poder ayudarlos en la formación política y, si de la elección emergen jóvenes que tengan ganas de seguir militando y aportando al partido, ese es el mejor resultado que podemos tener”, comentó Rodríguez.



Además, entiende que es una “buena manera de que los jóvenes estén en los órganos del partido, que puedan participar y plantear sus inquietudes e ideas. Es una instancia muy importante para el partido”.



El sector Tercera Vía es uno de los que participa por primera vez en las elecciones de la juventud. El diputado Zubía contó a El País que se organizó una reunión para el viernes pasado en la Casa del Partido Colorado con los “primeros jóvenes” que se les han acercado. Ya tienen cuatro listas en Montevideo, seis en Canelones y “una o dos” en varios departamentos.



Otro debutante es el sector Viento de Cambio, un conjunto de colorados que integraban Batllistas y en noviembre de 2021 se separaron y constituyeron un nuevo sector. Acosta y Lara señaló que es un “grupo abierto y sin etiquetas” que lo integran “exdirigentes de Vamos Uruguay, algunos de Ciudadanos, y algún grupo de Batllistas del interior”, además de que han “incorporado gente que no estaba en la actividad política”.

Incorporación de la juventud Las elecciones de los jóvenes se inician en 2007, año en el que se reforma la carta orgánica y se incluye a la juventud en la orgánica del partido.



Podrán votar quienes al día de la elección tengan entre 14 y 30 años. Son los nacidos entre 6 de noviembre de 1991 y el 5 de noviembre de 2008.



En 2017 hubo unos 30.000 votos, pero el récord es de 2007 cuando registraron 46.000 votos. Otro partido que convoca a la juventud es el Partido Nacional, que en sus última elección sumó 68.000 votos.

Con la disputa interna de 2024 en la mira

El director nacional de telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Guzmán Acosta y Lara, contó a El País que su sector Viento de Cambio va a participar con listas en casi todos los departamentos y que buscan “renovar” al Partido Colorado.



El jerarca colorado aseguró que buscan “candidatos jóvenes que van a participar de estas elecciones y seguramente sean” los “candidatos a diputados en varios departamentos” en el futuro.



También cree que “hubo una crisis en el partido en las últimas dos elecciones”. En ese sentido, buscan tener su “propio perfil y representar a gente que hoy no se siente representada”. De ejemplo puso al Frente Amplio, que “ha pasado a ser un partido más representativo de lo que podía ser el Pit-Cnt, y hay muchos moderados” que los “están llamando para integrar estas filas”.



De cara a 2024, Acosta y Lara aseguró que están con “muchas fuerzas y muchas ganas de participar en las próximas internas”. Y añadió: “Preferimos participar, generar bases nuevas en el Partido Colorado -que son necesarias- y, además, generar lo previo a lo que van a ser las elecciones” en dos años.