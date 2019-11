Puglia, Delgrossi y "Lopecito" entre las 134 personas de la cultura que apoyan a Lacalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Puglia, Franklin Rodríguez, Hugo Burel, José Cozzo, Juan Carlos López "Lopecito", Diego Delgrossi, Juan Carlos Goberna, Adolfo "Fito" Sayago, Carlos Paravis, Omar Varela, son algunas de las 135 personalidades de la cultura uruguaya que se unieron para resladar a la fórmula presidencial de Luis Lacalle Pou y Beatríz Argimón.

El apoyo surge luego que un colectivo de artistas salieran en apoyo a Daniel Martínez y participaran de un spot de campaña del Frente Amplio.

En un comunicado publicado hoy en la prensa, los 135 firmantes sostienen que "la cultura constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo armónico de la sociedad" y remarcan que "todas las voces deben poder expresarse, sin excepciones; la cultura nunca debe transformarse en patrimonio de una ideología o partido ni en un instrumento para generar obediencia política".

En ese contexto sostienen que "las políticas públicas deben incluir las múltiples sensibilidades y valoraciones sobre el fenómeno artístico y la producción intelectual".

Por esto señalan que "una cultura nacional dinámica y creadora no se genera a partir de dogmatismos ni tampoco desde actitudes fundacionales que desconozcan el pasado; se avanza hacia el futuro en diálogo con los otros, y también reconociéndonos en lo que hemos sembrado como sociedad".



Por esto afirman que "las políticas culturales no pueden cumplir su función social si se las intenta desarrollar en forma aislada".



Además plantean que "no es aceptable que el lugar de residencia opere como un factor de discriminación en relación al acceso a bienes culturales, a las oportunidades de formación ni a los mecanismos de difusión o comercialización de las obras".

En la carta señalan que la "protección de los derechos de los creadores, incluyendo los derechos de autor, es un componente primario de toda política pública respetuosa de la creación cultural"

Finalmente sostiene que "en función de estas convicciones y de las propuestas que han sido presentadas a nivel programático" expresan su "respaldo en el acto electoral del 24 de noviembre a la fórmula presidencial integrada por Luis Lacalle Pou y Beatríz Argimón.

La lista completa de personas de la cultura que apoyan a Lacalle Pou

Estela Abal

Diego Abal Oliú

Enrique Abal Oliú

Washington "Turco" Abdala

Gabriela Acevedo

Fernando Aguirre Ramírez

Álvaro Ahuchain

Gustavo Alamón

Martín Albanell

Guillermo Algaze

Mauricio Alonso Arce

Fernando Álvarez Cozzi

Eduardo Antonich

José Luis Azaretto

Enrique Benech

Roberto Bennett

Yanella Bia

Mónica Bottero

Hugo Burel

María Julia Burgueño

Susana Cabrera

Marta Canessa de Sanguinetti

Leticia Cannella

Mariela Cardozo

Álvaro Casal Tatlock

Denise Caubarrere de Leborgne

Luis Chabaneau

Daniel Corbo

Julio D'Elia

Roberto Da Silva

Marcel Daset

Philip Davies

Diego Delgrossi

Blanquita Di Biase

Julio Díaz López

Ramiro Diez

Álvaro Diez de Medina

Víctor Fabregat

Francisco Faig

Mélanie Faig

Rodolfo Fattoruso

Nátali Fernández

Ricardo Fernández Más

Jubel Ferrizo

Diego Fischer

Manuel Flores Silva

Nicolás "Nico" Fossati

Carlos María Fossati

Egon Friedler

​Daniel García Trovero

Silvana Giachero

Juan Carlos Goberna

Pilar González

​Rodolfo González Risotto

Eduardo Grosso

Antonio Guimaraens

Leonardo Guzmán

Álvaro Hargain

Vera Heller

Marcos Israel

Ana Klezki

Oscar "Cacho" Labandera

Pablo Labandera Ipata

Ambar Labruna

Aldo Lamorte

Zully Lara

Oscar Larroca

Elsa Levrero

Mirna Linale

Magdalena Long

Ruperto Long

Juan Carlos López "Lopecito"

Ruben Loza Aguerrebere

Alberto Magnone

Juliana Malcuori

Carlos Malo

Yamile Manzur

Enrique Martínez Larrechea

​José María Mautone

Daniel Mazzone

Roberto Montenegro

Cristina Monzón

Gerardo Moreira

Alberto Mosquera

Eduardo Muñiz

Carlos Muñoz

Estela Nicrosi

Ricardo Nowinski

Jaime Nowinski

Shyra Panzardo

Carlos Paravis

Ricardo Pascale

Carmel Passarella

​Carmen Pastoriza de Amestoy

Horacio Paternó

Romeo Pérez Antón

Jenny Píriz

Juan Martín Posadas

Ana Pouso

Sylvia Puentes de Oyenard

Sergio Puglia

William Rey Ashfield

Ana Ribeiro

Álvaro Riva Rey

Rito Rodríguez

Franklin Rodríguez

Juan Sebastián "Juanse" Rodríguez

Susana Rodríguez Varese

Luz del Alba Rubio

Adolfo "Fito" Sayago

Guillermo Seré Márques

Carlos Soares de Lima

Mireya Soriano Lagarmilla

Gerardo Sotelo

Aníbal Steffen

Eduardo Strauch

Liliana Tarigo

Valentín Trujillo

José Trujillo

Fanny Trylesinski

Alejo Umpiérrez

Horacio Urrutia

Raúl Vallarino

Omar Varela

Pablo Vierci

Andrés Vivo

Alejandra Volpi

Mariana Wainstein

Roberto Wajner

Beatríz Zoppolo

Raúl Zorrilla de San Martín

Lourdes Zuasti