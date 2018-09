Preocupa posibilidad de perder cuota bovina

Existe preocupación en la Asociación Rural del Uruguay y en el gobierno por la posibilidad de que, a instancias de Estados Unidos, la Unión Europea (UE) modifique a comienzos de 2019 la asignación de la denominada cuota "481" de carne bovina, un cupo que ha sido fundamental para el sector cárnico en los últimos años. El asunto fue analizado ayer en un largo almuerzo en las instalaciones de la Expo Prado de la plana mayor de la gremial con el canciller, Rodolfo Nin Novoa.

La cuota tiene unas 45.000 toneladas anuales y de ellas se benefician varios países entre los que están Uruguay, Argentina, Nueva Zelanda y Australia. El presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, dijo a El País que la cuota "es importantísima, en los últimos cuatro y cinco años marcó el norte para la ganadería y ahora hay incertidumbre". "Uruguay fue uno de los primeros en capitalizarla. Fue todo un proceso, un aprendizaje y la posibilidad de que se retire la cuota existe y genera desencanto", agregó. La posibilidad que tiene Uruguay de incidir en la situación es escasa, reconoció.

Nin Novoa explicó a El País que Estados Unidos tiene un plazo de seis meses para preavisar que quiere para sí la cuota por lo que el problema si lo hace ahora se plantearía recién a partir de marzo o abril próximo. "Uruguay aprovecha muy bien la cuota. Lo negociaremos en su momento" una vez pasados los seis meses, agregó.

Uruguay ha captado aproximadamente el 31% de este cupo en los últimos años.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Carnes, Uruguay cerró el ejercicio 2017/2018 bajo la cuota 481 de carne terminada en "feedlot" (o sea con engorde a corral de los animales) con un volumen récord de 15.935 toneladas, lo que representó un aumento de 0,3% frente a las 15.892 del año anterior. De esta forma, Uruguay captó 34,8% del cupo de 45.711 toneladas y fue el país que encabezó el ranking de su utilización. En 2017 las exportaciones uruguayas realizadas con esta cuota llegaron a US$ 142 millones. Argentina también viene incrementando su participación en ella.

La cuota fue creada por la Unión Europea para compensar a Estados Unidos pero este país no la utilizó inicialmente posiblemente porque a sus productores no le era "redituable" y prefería volcar la carne al mercado interno, explicó Zerbino. La publicación brasileña "Valor" anunció que, para congraciarse con el gobierno del presidente Donald Trump, la Unión Europea estaría dispuesta a redireccionarla hacia Estados Unidos. Hoy se asigna "al primero que llega", dijo Zerbino.

Esta situación se produce mientras el Mercosur y la UE negocian en Montevideo un acuerdo comercial pero no hay indicios de avances, según le reconoció Nin Novoa a la ARU. "En estos días no ha habido buenas noticias en ese sentido", reconoció. Según el canciller, la negociación, que empezó hace dos décadas, se ha vuelto más compleja porque "empiezan a aparecer nuevos temas" como todo lo vinculado a las "indicaciones geográficas" y los servicios. "Son tantos meses... Hasta parece que no hay voluntad realmente de querer solucionar. No son buenas las perspectivas", dijo Zerbino.

La carne bovina fue el producto más exportado en 2017 con ventas por US$ 1.517 millones, lo que implicó un incremento de 5,5% respecto a 2016. China captó el 40% de las ventas y la UE el 25%. La carne representó en 2017 el 17% de las exportaciones uruguayas.