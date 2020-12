Para más del 70% de la población adulta uruguaya hay "mucha" corrupción

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Más del 70% de la población adulta de Uruguay cree que existe “mucha” o “bastante corrupción” en las instituciones públicas. Así lo revela el “Observatorio de Transparencia y Corrupción del Uruguay”, una iniciativa del Departamento de Ciencias Sociales y el Departamento de Derecho de la Universidad Católica, en colaboración con la Comisión Uruguaya para la Lucha contra la Corrupción - Uruguay Transparente.

El estudio, que se llevó a cabo entre el 15 de octubre y el 17 de noviembre de este año a través de la red social Facebook, estuvo dirigido a personas mayores de 18 años que declaran vivir en Uruguay. Los participantes fueron 626.

En la mira

A la hora de afinar los detalles, las instituciones que se perciben con “mucha” o “bastante” corrupción resultaron ser la Aduana (85,6% de las respuestas) y las intendencias (81.8%).



La Policía, los ministerios, los municipios y las empresas públicas ocupan un segundo grupo donde en el entorno del 60% de los encuestados sostiene que hay “mucha” o “bastante” corrupción.



En tanto, la DGI fue el organismo público que mostró menor percepción de corrupción entre la población con tan solo un 37,5% de las respuestas, seguido de Poder Judicial (47,5%) y el Parlamento (50,8%).

“Es interesante este punto. La DGI tiene un nivel de confianza muy alto entre la población con una percepción de corrupción muy bajo. Esto es destacable porque se trata de un organismo de control y generalmente este, junto a Aduana y Policía, suelen ser los que están más sobre la lupa”, destacó Emiliano Tealde, profesor asistente del Departamento de Ciencias Sociales y director de la Licenciatura en Economía de la Católica. Tealde es uno de los cuatro integrantes del Observatorio junto a los también profesores Diego Gamarra, Cecilia Rosse y Rafael Piñeiro.

Política

En el capítulo dedicado a conocer la percepción de corrupción entre diferentes “grupos”, el estudio reveló que los políticos son lo que gozan de la peor reputación.



Un 83% de las personas señalaron que entre este grupo existe “mucha” o “bastante” corrupción, por encima de otros grupos consultados, como ser los medios de comunicación (78,9%) y empresarios (76,8%). En este apartado, sindicalistas (63,9%) e Iglesia (62%) son los que salieron mejor parados.

“La idea de era incluir a los políticos, pero a su vez compararlos con otros grupos como ser los medios masivos de comunicación, empresarios, burócratas, sindicalistas y las iglesias. Y dio algo que suele dar internacionalmente en las encuestas que se han hecho, y es que los primeros son los que tienen la peor imagen. Y estos datos los ponderamos de acuerdo a variables que nos permitieron acercarnos al promedio de la población uruguaya, la muestra no está sesgada”,



El estudio también indagó sobre la “Percepción de confianza y transparencia” entre las diferentes Instituciones y Organismos públicos, y en este ítem nuevamente se agregaron a “los políticos en general”, y la conclusión fue que son lo que poseen la peor imagen, seguidos de los municipios, las intendencias y los ministerios.



En tanto, los que salen mejor parados son las empresas públicas, el Poder Judicial, los funcionarios públicos y el Parlamento, que muestran niveles de confianza y transparencia por encima de la media.

Pocas víctimas

A pesar de la alta percepción de corrupción que existe entre la población, en la pesquisa la gran mayoría de las personas (89,5%) aseguró que no fue víctima de un acto de (micro) corrupción en algún organismo público.



A entender de Tealde, este dato revela que la victimización no es la que moldea las percepciones sobre corrupción en Uruguay. “La pregunta concreta fue ‘si alguna vez en el último año tuvo que realizar pagos indebidos para obtener algo del Estado’. “Acá puede pasar que aunque no tuvieron que hacerlo, los encuestados se enteraron de hechos de corrupción en los medios de comunicación. También se puede pensar en la hipótesis de que aunque la micro corrupción en Uruguay sea baja, hay una percepción de que existe por aquello de ‘un amigo me contó qué’”, cerró.