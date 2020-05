Pit-Cnt rechaza la ley de urgente consideración y se movilizará el 4 de junio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la comisión especial del Senado, que analiza la ley de urgente consideración (LUC), el ministro de Trabajo Pablo Mieres defendió el contenido de la norma y aseguró que “se garantiza la continuidad del derecho de huelga”.

“No hay nada en el articulado que afecte lo que refiere al derecho de huelga. Sí también estamos garantizando el derecho de los trabajadores no huelguistas a trabajar y también el derecho de la dirección de la empresa a ingresar al lugar de trabajo y mantener el control de la empresa”, aseguró.



En el Pit-Cnt, hay una visión totalmente diferente del tema. El presidente de la central Fernando Pereira dijo en conferencia de prensa, tras asistir a la comisión del Senado, que se rechaza “toda limitación del derecho de huelga”. Asimismo, afirmó que hay discrepancias sobre cuáles son los temas urgentes, en momentos donde hay casi 200.000 trabajadores en el seguro de paro debido al coronavirus.

“Hemos rechazado la ley, tanto por la forma como por el contenido. La LUC es mucho más que una ley ómnibus y disminuye la representación social en organismos del Estado”, explicó. Para marcar sus discrepancias, la central prepara una movilización para el 4 de junio, que según dijo respetará las recomendaciones sanitarias de uso de tapabocas y distanciamiento social.

Las críticas

Tras la reunión en la comisión del Senado, la central sindical divulgó un documento que sintetiza sus críticas hacia el proyecto de ley.



El Pit-Cnt rechaza que en la búsqueda de otorgar respaldo al accionar policial, “se brinda mayor discrecionalidad y subjetividad en el manejo de las distintas situaciones”. Según la central, esta ley “expone a las personas a riesgos de abuso” de parte de los policías.

En tanto, en lo que tiene que ver con inclusión financiera, se asegura que derogar la obligatoriedad del pago de las remuneraciones a través de cuentas bancarias e instrumentos de dinero electrónico, “va en contra de los intereses y los beneficios adquiridos por los trabajadores, particularmente, de los más vulnerables”.



En relación a lo que sostiene el proyecto sobre el derecho a huelga -y a no entender a la ocupación como una extensión del mismo- el Pit-Cnt indica que “el artículo supone por un lado que la huelga en sí misma no es pacífica”. “En general, no compartimos presentar bajo la forma de urgente consideración, un proyecto de más de 500 artículos”, concluyen.