El pedido de Lema a la ciudadanía: "Que nos exija, nos controle, ponga la vara bien alta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A las 17:40 de este sábado, después de haber sido elegido presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema dio su primer discurso.

Comenzó con felicitaciones para varias personas —entre otros, para todos aquellos que en el periodo pasado habían tenido la tarea que ahora le toca a él—. También felicitó a “todos los legisladores que hoy estamos asumiendo esta tarea tan importante de representar a la ciudadanía”.

Después pasó a los agradecimientos, y empezó con el “pueblo uruguayo”, que con sus votos en la elección de octubre logró una “conformación plural que fue la que se terminó materializando”.

A su vez, también tuvo palabras de agradecimiento para el expresidente Luis Alberto Lacalle, presente en ese momento en la Cámara de Diputados. “Quiero agradecerle al expresidente Lacalle Herrera por todo su apoyo”, dijo, y agregó que le “inculcó un montón de valores nacionalistas”. El padre del presidente electo respondió el comentario dándose varios golpes con el puño en el corazón desde una de las barras.

Lema también dio las gracias a Luis Lacalle Pou quien, aseguró, le transmite desde hace 14 años que la “actividad política tiene que ser una herramienta para ser mejores personas”. En este punto recordó una frase que le dijo el ahora presidente electo, también presente en ese momento en la Cámara Baja: “En la vida no hay causas chicas ni causas grandes, hay causas justas”. Y pidió, “por un instante”, salir del protocolo para “agradecerle a Luis, al rebelde de todas las causas justas”.

Ya hablando de la tarea que le tocará realizar a partir de hoy, Lema dijo que procurará “diálogo” y la “búsqueda de acuerdos”.

A su vez, sostuvo que la “defensa vehemente de las ideas y las convicciones tienen un límite, que es la tolerancia, que tiene que estar presente en todos los debates que se vayan a dar” en ese recinto.

Por otro lado, Lema esbozó algunas de las iniciativas que buscará llevar adelante. En este sentido, mencionó el “fortalecimiento del control”; la implementación de un “programa de modernización legislativa” —al que llamó Promole 2025—; y un mecanismo de seguimiento de las agendas de los Parlamentos de otros países del mundo.

Lema también llamó a sus pares a contagiarse de “hábitos de excelencia” y a “rendir cuentas” de su obrar de manera permanente.

“Me siento un agradecido de poder trabajar profesionalmente por nuestro país. Soy un enamorado del Uruguay, de los que me emociono y me erizo cuando canto el himno nacional. Todo este orgullo que siento no está ajeno a la responsabilidad”, comentó.

El diputado cerró su discurso con un “pedido a la ciudadanía” de que “sueñe”. “Que nos exija, nos controle, ponga la vara bien alta. Y sueño, como me enseñaron, con el último día de esta legislatura: que la ciudadanía tenga el más sincero sentimiento de que sus representantes supimos cumplir con el mejor país del mundo, el nuestro”, remató.