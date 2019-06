Partido Nacional crece por los "indefinidos"; Frente Amplio mantiene intención de voto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, en VTV Noticias, Radar dio a conocer una nueva a encuesta a tan solo 11 días de las elecciones internas. La misma fue realizada de forma on line a una muestra de 1.930 casos entre el 11 y el 17 de junio.

En primera instancia, los encuestados respondieron a qué partido votarían si las elecciones fueran el próximo domingo. Allí, el Frente Amplio obtuvo el 36% de intención de voto, el Partido Nacional el 29%, el Partido Colorado el 14% y Cabildo Abierto el 7%.

Con 1% cada uno están el Partido Independiente, el Partido de la Gente, Unidad Popular, el PERI, y el Partido Verde Animalista.

Un 3% dijo que votará en blanco o anulado y un 5% no sabe o no quiso contestar la pregunta. Se presentó además una opción de "otros partidos" con un menú desplegable, y aparecieron algunos casos del Partido Digital, el Partido de Todos, el Partido Orden Republicano, y el Partido de los Trabajadores. Entre todos ellos no llegan al 1% y no se presentan desagregados.

Radar explicó que los porcentajes no son números enteros, que se presentan redondeados, y por eso suman 99% en la gráfica. Por la misma razón, los cinco partidos que se muestran con 1% pueden variar entre 0,51% y 1,49%, y en cualquiera de esos casos se representarían con el mismo 1%.

Conclusiones:

- La consultora señaló que en el último mes el Partido Nacional creció de 25% a 29%. Y ese crecimiento no está correlacionado ni con un decrecimiento del Frente Amplio -que mantuvo la misma intención de voto respecto a la encuesta previa- ni de los demás partidos de oposición, sino que se genera a expensas de los "indefinidos".

- El Partido Colorado crece levemente y vuelve a obtener la intención de voto más alta de esta serie temporal.

- Cabildo Abierto alcanza el 7% y se afirma como cuarta fuerza política.

- Si las elecciones fueran hoy, y con estos resultados, nueve partidos podrían llegar a conseguir representación parlamentaria, lo cual sería un hecho inédito en el Uruguay y representaría un serio desafío para el que resulte ganador ya que éste va a tener que negociar los votos de los partidos menores para obtener mayorías parlamentarias.