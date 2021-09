"Este es un paro claramente político", dijo Lacalle Pou ante movilización

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou se refirió este miércoles al paro general de 24 horas convocado para este miércoles por el Pit-Cnt, y dijo que este era "un paro claramente político", entre otras cosas "contra la LUC".

“Estuve leyendo las arengas o las plataformas del paro del Pit-Cnt. Están en todo su derecho. Simplemente Uruguay necesita trabajar más. Uruguay necesita esforzarse, estamos saliendo de una pandemia. Este es un paro claramente político”, dijo y agregó: “Entre otras cosas contra la LUC”.



“Cuando se habla por más trabajo. Estamos todos en la misma sintonía. Tal es así, que ustedes ayer o antes de ayer escucharon de la voz del ministro de Trabajo, algunas cifras que son importantísimas. Que el gobierno no haga alarde porque es gracias a los uruguayos, no es gracias a nosotros”, dijo en medio de una recorrida por la Expo Prado 2021.

"Pero nosotros asumimos con más de 47.000 uruguayos en seguro de paro. La pandemia lo llevó a 100 y largos. Hoy hay 38.000 uruguayos en seguro de paro. Hay menos que cuando asumimos. Pandemia mediante. Tenemos 25.000 uruguayos en seguro de paro parcial. Un instrumento que generamos para que siga habiendo un vínculo laboral”, sostuvo.



“Ha crecido la inversión. Estamos abriéndonos al mundo. Entonces, claramente este paro convocado hoy es un paro político”, dijo.

Por otra parte, el presidente se refirió a las consecuencias que esta medida tomada por la central sindical tuvo sobre la educación. “obviamente es un paro político contra el gobierno , que si fuera para ayudar a la educación no dejaríamos hoy chiquilines sin aprender que bastante drama tuvieron en la pandemia".



Y agregó: "No dejaríamos gente sin laburar y estaríamos poniendo todos el hombro”, porque, dijo: “este es un gobierno de puertas abiertas”.



“Si es para hacerle sentir al gobierno un reclamo, creo que estamos de alguna manera frenando al país (...) con un paro netamente político, que obviamenter se acepta pero no se comparte”.