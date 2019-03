"Ojalá nunca les toque tener que justificar el hambre de su pueblo por la revolución"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Me llamo Sara, hace 5 años me tuve que ir de Venezuela y formo parte de los tres millones quinientos mil migrantes y refugiados venezolanos esparcidos por el mundo". Así se presenta en una carta abierta al público Sara González, una joven venezolana que se define como frenteamplista y que desde 2014 debió dejar su país y venir a Uruguay por la crisis que ya se vivía.



Sara indicó que recurrió al teclado y escribió su carta para desahogarse luego de participar como moderadora ayer martes de una mesa en la Huella de Seregni, de la que participaron los senadores Juan Castillo (Partido Comunista), Constanza Moreira (Casa Grande), Mónica Xavier (Partido Socialista) y el dirigente Sebastián Hagobian (Asamblea Uruguay), y de la que informó El Observador este miércoles.



En el debate tanto Castillo como Moreira representaban una visión más acorde con el gobierno venezolano mientras que Xavier y Hagobian consideraban que en el país caribeño no hay una democracia plena.

"Yo no podía ocultar mi sorpresa", dijo Sara al referirse a la intervención de Castillo quien, indicó la joven, aseguró que el desabastecimiento que se vive en Venezuela se debe al bloqueo realizado por Estados Unidos. "Compañero, el bloqueo de Estados Unidos hace 5 años no existía (los verdaderos bloqueos comenzaron en 2018 y el desabastecimiento comenzó en 2012 empeorando año tras año", expresó y agregó: "Pero seguro encontrarán otro culpable que no sea el gobierno venezolano".



La joven indicó que tampoco pudo ocultar su asombro cuando el dirigente del Partido Comunista consideró que son pocos los venezolanos que han tenido que migrar. "Compañero es un 15% de la población venezolana, es como haber dejado a Uruguay sin una sola persona", respondió Sara.



La carta también va dirigida a Moreira, a quien le recordó que "la democracia en Venezuela se ha venido decayendo" e hizo énfasis en las elecciones parlamentarias de 2015 donde la oposición ganó con 56% de los votos y el oficialismo aun así dijo desconocer a la Asamblea Nacional.

"Esto no se puede justificar. No compañera Constanza, no podemos justificar ningún golpe a la democracia y esto más que un golpe fue una puñalada", indicó y agregó: "Tener que escuchar de la boca de compañeras de izquierda que esta situación es justificable me duele", enfatizó.



Sara indicó que su objetivo al participar como moderadora en el encuentro era realizar un intercambio sobre la situación de su país y la de las personas que viven ahí. "Es importante contarle a los frenteamplistas el panorama oscuro que viven los y las venezolanas día a día como si de una muerte lenta se tratara".



"No me lo contaron los medios, lo viví yo, lo vive mi padre, lo viven mis abuelos... Ojalá nunca les toque tener que justificar el hambre de su pueblo por la revolución, porque es muy fácil hablar desde este Uruguay pujante, en donde no falta la comida ni la medicina", aseguró.



En su carta Sara es enfática al expresar su respeto a Castillo y al resto de los frenteamplistas. También indica que su intención no es cuestionar su frenteamplismo ya que se siente una luchadora de los Derechos Humanos tanto de su país como del resto de América Latina. "Aun así no negocio la defensa de estos principios y valores por ser aceptada por todos los y las compañeras frenteamplistas, a los que admiro y respeto mucho", explicó.