Murro renunció a ser candidato por la falta de apoyo, dudas jurídicas e "intensos ataques"

El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, se bajó de la "posible lista de los precandidatos" a la presidencia de la República en una carta dirigida al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.



Murro solicitó que su nombre no sea considerado para las próximas elecciones aunque agradeció "el honor, la emoción y el disfrute" que le significó "esta posibilidad".



"No me propuse. No estaba en mis aspiraciones. Pero me impulsaron y acepté. Sentí que después de 50 años de luchar por un mundo mejor, de 50 años de trabajo, con mis errores y defectos, no me podía negar", indicó.



El ministro aseguró que desde el momento en que aceptó que su nombre fuera manejado para una eventual precandidatura quiso recorrer un camino "poniendo todo".



"Hoy veo que no resultó. Pido disculpas y agradezco".

Murro mencionó los tres puntos que lo llevaron a despejar el camino. El primero y "fundamental" es que no logró los apoyos de grupos políticos, los que considera "imprescindibles para este proceso".



"Más allá del apoyo de gente de abajo que se ha movido por su cuenta, sin el apoyo de grupos políticos importantes, no es posible seguir adelante", expresó.



El segundo "porque se potenciaron dentro y fuera del Frente Amplio las dudas jurídicas" para lo que mencionó varios artículos de la Constitución que "es interpretada permanentemente".

Y finalmente por los "intensos ataques desde algunos dirigentes políticos de los partidos que siempre gobernaron el Uruguay hasta el 2005, de algunos dirigentes empresariales y algunos medios de comunicación".



Murro además expresó que aunque no tuvo "equipo, ni aparato, ni plata" para organizar actos, participó de todas las charlas a las que fue invitado así como a los comités de base y las coordinadoras.

El ministro además dedicó una parte de la carta a expresar su agradecimiento con todos aquellos que lo apoyaron. "A mis queridos jubilados y jubiladas y pensionistas, esos que son una caricia para el alma (...) a los que crearon sitios en redes sociales y lograron por ese medio

informar y atraer algunas decenas de miles (...) "a los que se entusiasmaron con esta posibilidad y por su cuenta hicieron cosas en este objetivo".