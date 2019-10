Muñoz apuntó contra slogan de Talvi: "Nosotros queremos un modelo bien grande"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Educación María Julia Muñoz dijo presente en la construcción de lo que será una nueva sede de la Universidad Tecnológica (UTEC) en San José en el expredio de la cárcel y se refirió a la propuesta del candidato colorado Ernesto Talvi de crear 136 liceos.

"Cuando se dice que acá lo que se necesita son liceos que nos preparen para la educación del siglo XXI, ¿esta no es educación para el siglo XXI? Esta es la avanzada de la educación para el siglo XXI", dijo en declaraciones recogidas por "San José ahora".



Muñoz señaló que por el contrario de lo que piensan "quienes quieren construir un país chiquito", en alusión al slogan de Talvi ("Un pequeño país modelo"), se precisan muchos más centros universitarios en Uruguay. "Nosotros queremos un modelo bien grande", valoró.



La ministra respondió a quienes "en los 90" sostenían que "no eran necesarios más universitarios porque el Uruguay es un país muy chico". Muñoz explicó que sí se requieren más uruguayos en la universidad por los cambios tecnológicos que se han venido desarrollando.



Asimismo destacó a la UTEC como una institución modelo y descentralizada, ya que al estar fuera de Montevideo mejora el producto bruto de los departamentos del interior con sedes.



"Eso es muy bueno para repartir la torta con justicia social y no esperar que crezca para que unos pocos la tengan. Es desparramarla a lo largo y ancho del país", remarcó.



En el acto, Muñoz estuvo acompañada por la vicepresidenta Lucía Topolansky, el expresidente José Mujica, el ministro del Interior Eduardo Bonomi, y los consejeros de UTEC Graciela Do Mato y Rodolfo Silveira.



El local, que quedará pronto para marzo próximo, implica una inversión de 1,5 millones de dólares. Este permitirá que la carrera de tecnólogo informático amplíe sus cupos para pasar de 70 a 250 por turno.