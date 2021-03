Mujica reveló que abstención en voto de Unasur permitió destrabar puente de Fray Bentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El expresidente José Mujica (2010-2015) reveló que su abstención en la votación por la elección del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en 2010 llevó a que Argentina resolviera levantar el bloqueo que mantenía desde 2005 del puente internacional Libertador General San Martín, por la supuesta contaminación de las plantas de celulosa en el río Uruguay.

En entrevista con el programa Encarando la mañana de radio Impacto de Fray Bentos, Mujica fue consultado al respecto del bloqueo de los puentes ocurrido durante su administración y dijo: "Esa me la deben los fraybentinos porque era una pavada: estaba trancado porque en aquella época (Néstor) Kirchner quería ser secretario general de la Unasur y lo elegían, pero tenia que ser por unanimidad o consenso. A mí me pareció que era una pavada tan grande que cuando llegó el momento de la votación dije: me abstengo. No quería cambiar la posición del Uruguay frontalmente, pero abrir paso para el que fuera e inmediatamente se destapó el puente".

"No tiene gollete. Por un voto de una cosa secundaria tuvimos años el puente trancado. Fue espantoso. Un conflicto estúpido", acotó.



Las declaraciones de Mujica ahora tienen un matiz con las que había hecho en diciembre de 2009 cuando negó en su audición en M24 que el gobierno argentino le hubiera propuesto una "especie de trueque" para solucionar el conflicto que ambos países mantienen por la instalación de Botnia.



"Hoy me quedé un poco absorto viendo las formidables interpretaciones (de la prensa). Tienen un nivel de información o de ficción. Tienen una portentosa creatividad que francamente me permitió enterarme de que el gobierno argentino me había pedido una especie de trueque" en la que a cambio de apoyar a Kirchner como secretario general de la Unasur, Argentina levantaría los cortes de ruta. "Nadie me ha planteado eso arriba de la tierra, lo que más me plantearon hace un par de meses, fue la eventualidad de poner alguna gente a discutir una agenda de diferencias para ver si podemos aprovechar algo. Pero no fue el gobierno argentino (el que lo propuso), fue un cuadro intermedio y no pasó de un intento", acotó Mujica en ese entonces.

A 10 años del levantamiento de los puentes, Mujica hoy dio a conocer que hubo "peores cosas que yo sabía y no se podía decir porque había algunos camiones que pasaban a determinada hora, pero esos camiones que pasaban había muchos trabajadores que se rebuscaban en Uruguay y uno sabía que pasaban porque estaba arreglado y había que callarse la boca porque sino jodías el trabajo de los trabajadores de acá".

En 2009 fuentes del Frente Amplio habían informado a El País que se había manejado la fórmula de que el gobierno uruguayo votara al expresidente Kirchner como secretario general de la Unasur en las elecciones de abril de 2010 (cuando ya habría asumido Mujica como presidente) a cambio del levantamiento de los puentes, pero el expresidente Tabaré Vázquez se había negado a aceptar el planteo por entender que primero debía concretarse el desbloqueo además de que había planteado su negativa a votar a Kirchner en la Unasur.

Mujica insistió en su negativa a tener un conflicto con Argentina y planteó que "lo que pasa es que somos un país pequeño y en la política nuestra no le podemos poner el gaucho a nadie; tenemos que tirarnos al suelo y llorisquear siempre, afilar y tratar de pelarnos con nadie e irla llevando lo más que podamos, tenemos que tener una política de buenas relaciones con todo el mundo y tratar de tener las puertas abiertas". Y añadió: "Yo tuve mis líos con Cristina (Fernández de Kirchner, expresidenta argentina). No es fácil en sociedades patriarcales una mujer al frente de Argentina. Tiene un carácter duro. Es una mujer brillante. Pero se puede hablar con ella y vale la pena hablar con ella".