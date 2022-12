Mujer increpó a Lacalle: "Sinvergüenza" y "lo que mis compañeros del FA no se animan, yo sí se lo digo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Mis hijos merecen seguir estudiando y no aguantar los recortes que usted hizo, porque el pescado no se lo vende a cualquiera, porque medio país no le cree y porque usted es un sinvergüenza. Y porque lo que mis compañeros del Frente Amplio no se animan a decir, yo sí se lo digo". Así increpó este domingo una mujer en San José al presidente Luis Lacalle Pou, en medio de la celebración por el 150 aniversario de la ciudad de Libertad.

El mandatario la escuchó, mientras se tomaba fotos con otras personas que lo rodeaban y le preguntó a la mujer cómo se llama. "Natalia Curbelo, ¿tiene algún problema? ¿Me va a hacer una ficha o qué?", respondió duramente la militante frenteamplista.



"No, yo no hago nada", le dijo Lacalle Pou y remarcó que "con respeto podemos escucharnos todos".

Sin embargo, la mujer siguió reclamando al presidente por "los recortes" y le increpó porque se estuviera realizando "un desfile cívico militar, que no se veía desde la dictadura".