La muerte de Huidobro, un vacío que el FA no supo llenar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cementerio del Buceo, 5 de agosto de 2016. Aquel día Guido Manini Ríos estaba rodeado de familiares y amigos del hasta entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, quien había fallecido unas horas antes. A unos pocos metros estaba parado el canciller Rodolfo Nin Novoa y más allá el ministro del Interior Eduardo Bonomi. Manini tomó el micrófono y dio un discurso sentido y emotivo, algo raro en un alto mando militar. Contó que había conocido a Fernández Huidobro cuatro años y medio antes y que descubrió “a un ser humano excepcional, una persona singular”. Entonces hizo un silencio que pareció eterno y le costó seguir. “Se fue ganando poco a poco el respeto y la consideración de las Fuerzas Armadas”, afirmó Manini.

Aquel discurso repleto de elogios no fue porque sí. Su designación como comandante en jefe había sido un impulso de Fernández Huidobro, quien lo respaldó siempre.

Tanto que el exministro trancó reformas que los altos mandos no querían, según recordó el politólogo especializado en Fuerzas Armadas Julián González Guyer al programa En Perspectiva. “No hubo una reforma, los oficiales siguen siendo formados por los propios viejos oficiales. Eso permite la reproducción de un viejo discurso”, indicó González.

Pero nada fue igual en el relacionamiento entre gobierno y Ejército tras la muerte del ministro y veterano dirigente tupamaro. De hecho, generó cortocircuitos con “un hombre muy fuerte, el primer gran líder del Ejército desde el retiro del teniente general Hugo Medina” en 1987, dijo a El País el politólogo Óscar Bottinelli, quien fue secretario político de Líber Seregni, el último general que se dedicó a la política.

Antes habían estado los casos de Mario Aguerrondo (en la elección de 1971 fue candidato a presidente por el Partido Nacional por la corriente herrerista), Óscar Gestido (fue consejero nacional de gobierno entre 1963 y 1967 y presidente por apenas nueve meses en 1967) y Alfredo Baldomir (presidente entre 1938 y 1942, autor del llamado “golpe bueno”).

A juicio de Bottinelli, Manini jugó al borde de la cornisa y no fue cesado -sino arrestado a rigor- en setiembre de 2018, por gestiones del MPP y en particular de la vicepresidenta Lucía Topolansky. Los últimos cuestionamientos del excomandante al Poder Judicial en parte también se deben a que el presidente no tenía un diálogo fluido con Manini, como sí tenían en su época los expresidentes Julio María Sanguinetti o Luis Alberto Lacalle.

Óscar Bottinelli. Foto: Darwin Borrelli.

-Y Vázquez no tiene el estilo de Mujica de levantar el teléfono y hablar con quien sea...

-Sí, pero además no nos olvidemos que Mujica confiaba totalmente en Huidobro, que cuando hablaba ya se sabía que era el ministro y el presidente -responde Bottinelli-. Hablaba como alter ego de Mujica. Eso le ayudó mucho, no es el caso actual. (Jorge) Menéndez es un muy buen ministro, un hombre de Tabaré Vázquez, pero no tiene el poder de Huidobro

-¿Cómo salen parados Vázquez y Manini tras este episodio?

-El presidente actuó como tenía que actuar, sale bien de este episodio. Manini Ríos sale fortalecido en un segmento, en un nicho de opinión pública. Queda como el defensor del Ejército.