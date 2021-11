Moreira dijo que buscará "evitar ritmo de crecimiento" de asentamientos, pero no van a "bajar todos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La ministra de Vivienda, Irene Moreira, reconoció este jueves que con el fideicomiso votado en el Parlamento con el fin de erradicar los asentamientos no es una "solución" para trabajar en la totalidad de casos, que hoy suman en el entorno de 650, según datos de la cartera.

En diálogo con Punto de encuentro (Radio Universal), Moreira fue consultada sobre cuánto puede bajar hasta marzo de 2025 la cifra de asentamientos a partir del fideicomiso aprobado en el Parlamento, respondió: "Si tú querés que te diga que van a bajar todos, no voy a mentir, no te voy a decir que eso es posible. Sí que hay que empezar de una vez, y este es el ritmo de tratar de bajar ese número".

"Esta no es la solución, no voy a poder trabajar en los 650, pero es un plus, es algo más que voy a poder hacer, que hoy por hoy tenía lo establecido en el quinquenio", dijo.



"Este es el momento de comenzar, que tenemos ese flujo nuevo de dinero que nos va a permitir por lo menos actuar el doble de lo que está previsto en el quinquenio", agregó aunque no precisó cuántos son los asentamientos que se prevén originalmente erradicar en este período de gobierno.



Frente a la repregunta de si va a haber menos asentamientos seguro en 2025, Moreira respondió: "Tenemos que evitar el ritmo de crecimiento. Por eso es tan importante dentro de la atención al asentamiento la prevención".



Consideró que el plan para erradicar asentamientos es de "largo plazo", y "quizás en cinco años uno no pueda demostrar todo lo que uno tiene que hacer", señaló en ese sentido. Respecto a los asentamientos, señaló que "no se puede poner curitas", que consideró es "lo que se estaba haciendo".



Contó que hay una reunión "pendiente" para este mes entre el presidente Luis Lacalle Pou, la ministra de Economía Azucena Arbeleche, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, y al presidente del Congreso de Intendentes para poner en marcha el fideicomiso para la erradicación de asentamientos. La ministra, dirigente de Cabildo Abierto, consideró que se debe "agilizar" este proceso.



La inyección de fondos provenientes del Instituto de Colonización generó polémicas dentro y fuera de coalición durante la discusión de la Rendición de Cuentas.



De acuerdo al diagnóstico de su cartera, en Uruguay hay en el entorno de 650 asentamientos, - casi la mitad en Montevideo - donde viven unas 200.000 personas en situación de "total fragilidad". El Ministerio de Vivienda considera un asentamiento a partir de la instalación de 10 casas.



El fideicomiso recibirá ingresos por US$ 15 millones anuales -que provendrán de dos impuestos que hoy abastecen al Instituto Nacional de Colonización- que actuarán de respaldo de un monto que el gobierno proyecta no inferior a US$ 120 millones para este período.