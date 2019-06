A último momento surgió otro precandidato en el Partido Colorado: ¿de quién se trata?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ya cerrado el plazo legal para el registro de hojas de votación en la Corte Electoral son 15 los partidos políticos que pelearán por llegar a la Presidencia de la República y 28 los precandidatos.

Dentro de los 15 partidos, son cuatro los que tienen competidores internos – Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio y el Partido de la Gente- y 11 los que tienen un solo candidato.

Pero la novedad surgió luego de que cerrara el plazo el pasado 31 de mayo, y fue la aparición de un nuevo competidor dentro del Partido Colorado.



Se trata de José Gervasio Gónzalez Querio, un relojero de 68 años que presentó la lista 714 y si bien se define como "batllista" dijo que es "independiente". Nació el 2 de julio de 1950 en el departamento de Salto.



"Siempre tuve el sueño (de ser político) y en este momento como me quedé viudo me dediqué a eso", dijo González a El País. "Yo quiero mi país donde no haya gente en la calle, robando. Si soy presidente de la República no habrá delincuencia, la gente va a poder dormir con las puertas abrieras y la ventanas abiertas,. Tengo un plan para todo eso", indicó.



"Quiero un país industrializado, que las pequeñas empresas tengan oportunidades par trabajar y que las grandes empresas vuelvan aquí al país y dar oportunidad para ellos", añadió.



González se registró como el sexto precandidato para pelear en la interna colorada pero la hoja de votación que presentó por ahora está observada por la Corte Electoral.



Si se levanta la observación, González estará en condiciones de competir en las próximas elecciones del 30 de junio.



En este caso la lista fue observada porque “el diseño de la hoja no cumple con los requisitos de reglamentación” , explicó el ministro de la Corte Electoral José Garchitorena.



El secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, explicó a El País que "cualquier persona que esté afiliada al partido y cumpla con los requisitos formales puede ser candidato". Los requisitos son estar afiliado al partido y tener una agrupación que lo habilite.



"La agrupación sí pasa por el Comité Ejecutivo del Partido, tiene todo un proceso de presentación ante la comisión electoral, pasa a afiliaciones y eso luego va con informe positivo del Comité Ejecutivo a la Corte Electoral", agregó Peña.

Estos son los 15 partido y los 28 precandidatos:

Partido Nacional: Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Juan Sartori, Enrique Antía, Carlos Iafigliola



Partido Colorado: Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi, José Amorín Batlle, José Etchegaray, Edgardo Martínez Zimarioff y José Gervasio González Queirolo



Frente Amplio: Daniel Martínez, Carolina Cosse, Mario Bergara y Óscar Andrade



Partido de la Gente: Edgardo Novick, Fernando Carotta



Partido Independiente: Pablo Mieres



Unidad Popular: Gonzalo Abella



Cabildo Abierto: Guido Manini Ríos



Partido Verde Animalista: Gustavo Salle



Partido Digital: Daniel Goldman



Partido de los Trabajadores: Rafael Fernández



Partido Democrático Unido: Jorge Silva



Partido Órden Republicano: Hugo Grossi



Abriendo Caminos: Jorge Ariel Patritti



Partido de la Concertación: Julio Herrera



Partido Ecologista Radical e Intransigente: César Vega