Miranda dice que Ley de Urgencia de Lacalle Pou "resta calidad democrática"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo que la Ley de Urgente Consideración que enviará el gobierno entrante al Parlamento "resta calidad democrática" y que se dará "batalla política" para "hacer comprender qué es lo que está en juego y de esa forma plantear los proyectos de país que están en juego allí".



Los legisladores oficialistas que asumirán mañana están reunidos desde esta mañana para analizar si los artículos que finalmente integrarán la ley de urgencia justifican que sean tratados bajo ese carácter y para definir la estrategia que adoptarán en el Parlamento.

Miranda dijo que la aspiración es a "defender las conquistas que hemos logrado en estos 15 años y construir la agenda". En ese sentido dijo que el centro del debate está "en el mecanismo utilizado por el futuro gobierno que de alguna manera le resta calidad a la democracia".



"Plantear 457 artículos con un conjunto importante de cuestiones con el carácter de urgente consideración creemos que es una señal no beneficiosa en términos del debate y la construcción democrática", dijo Miranda. Explicó que la ley de urgente consideración implica un "debate acotado en el tiempo y que si no hay modificaciones se aprueba tal cual vino por el Poder Ejecutivo" por lo que "esa es la preocupación".



Para Miranda hay puntos considerados urgentes que no lo son. "Sería ideal quitar el carácter de urgente consideración y dar el debate parlamentario en todos los puntos que haya que darlos".



"Esta es una batalla política; implica el diálogo con la población para hacer comprender qué es lo que esta en juego y de esa forma plantear los proyectos de país que están en juego allí", concluyó.