Mieres irá al acto del 1° de mayo; Pit-Cnt pidió cadena de radio y TV y no fue otorgada

El ministro de Trabajo Pablo Mieres confirmó a El País que el Pit-Cnt solicitó la cadena de radio y TV para brindar un mensaje el 1° de mayo, fecha que se conmemora el Día de los Trabajadores, y que esta fue negada como en los años 2020 y 2021.

Tal como informó El Observador en las últimas horas, la central sindical solicitó la cadena, pero esta no fue concedida, dijo Mieres. Puntualizó que si bien tomó conocimiento del pedido y la respuesta, aclaró que la definición fue resorte de Presidencia donde se pidió el uso de la herramienta.

"El gobierno prácticamente no ha utilizado la cadena y entiende que se usa para fines institucionales", dijo Mieres, quien puntualizó que "la respuesta fue la misma que los otros años".



Por otro lado, el ministro indicó que estará presente en el primer acto presencial del 1° de mayo, que tradicionalmente organiza la central sindical en la Plaza 1° de mayo, Mártires de Chicago, en las inmediaciones del Palacio Legislativo.



Consultado sobre por qué definió estar en el acto, respondió: "La motivación es que así como vamos a eventos que organizan los sectores empresariales, el primer acto (del 1 de mayo) que se hace desde que estoy en el ministerio me parecía que era bueno estar".



"Obviamente sabiendo que tenemos diferencias enormes y que van a decir muchas cosas que no vamos a estar de acuerdo, pero es independiente de la situación", añadió sobre su participación.



No está previsto que luego del acto el ministro tenga una reunión con dirigentes del Pit-Cnt.



Ese mismo día, sobre las 19:00, Mieres encabezará una conferencia de prensa. Sin brindar mayores detalles, adelantó que hará un "balance del año en materia laboral y las perspectivas para adelante".