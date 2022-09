Mieres criticó plataforma del paro general y recordó el "derecho a trabajar" de quien no se adhiera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, criticó este miércoles en rueda de prensa la plataforma del paro general que el Pit-Cnt convocó para mañana.

Mieres dijo que parte de la plataforma de la medida es “contra la carestía” y apuntó que “el mundo entero está viviendo un proceso inflacionario que no es responsabilidad de este gobierno (...) Hacerle un paro al gobierno porque aumentan los precios de los alimentos y de la energía no tiene mucha lógica porque eso está pasando en Alemania, en Estados Unidos, en España, ni hablar en el resto de Europa, en América Latina mucho más todavía”, aseguró.



“En Uruguay a su vez la inflación aumentó hace unos meses, ahora viene estabilizada en los últimos dos o tres, y esa realidad hay que decirla con claridad para que la gente también tenga en cuenta cuando se nos cuestiona por qué aumentan los precios, como si el gobierno quisiera aumentarlos. Al contrario, el gobierno siempre tuvo como objetivo bajar la inflación”, indicó el ministro.

“Después se habla de los salarios”, continuó. “Es verdad que hubo una caída del poder adquisitivo del salario”, pero “también es verdad que hay un proceso de recuperación" y que "hay sectores de los trabajadores que no han perdido salario y que además el gobierno tiene un compromiso de recuperación", destacó.



“Con respecto a la seguridad social, que se haga un paro general porque hay un anteproyecto que es un borrador de reforma que está todavía sometido al análisis y que ni siquiera ha ingresado al Parlamento, a mí me parece una cosa desproporcionada, absolutamente desproporcionada”, afirmó Mieres.



A su vez, el jerarca destacó que “el movimiento sindical tiene todo el derecho de tomar las medidas de acuerdo a sus decisiones”.



“Tenemos que decir en nombre del gobierno que todos los trabajadores que entiendan que no corresponde el paro tienen todo el derecho a trabajar, y así también los estudiantes a ir a estudiar y que pueden funcionar de manera normal las distintas actividades”, añadió.