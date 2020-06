Mides: hallaron en Paysandú equipos que nunca fueron entregados a personas con discapacidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En una dependencia del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Paysandú encontraron equipos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) destinados a personas con discapacidades que nuca fueron encontrados, informó El Telégrafo y confirmó El País con fuentes del Mides.

Los dispositivos de ayuda fueron hallados apilados en un local ubicado entre 18 de Julio y Leandro Gómez. "Cuando fuimos informados por el doctor Carlos Leoni concurrimos al lugar junto a una funcionaria referente en el tema, y efectivamente encontramos gran cantidad de equipos como andadores y bicicletas especiales, de cuya existencia no sabíamos”, indicó a El Telégrafo Pablo Curbelo, director del Mides en Paysandú.

Los equipos estaban con polvo y por tanto el primer paso fue realizar una limpieza y establecer un orden de acuerdo al tipo de aparatos.

"Debo decir con toda claridad que a primera vista no parecen equipos en mal estado, sino por el contrario están en buen estado, incluso hay algunos que dan la apariencia de ser nuevos. No sabemos por qué no fueron usados", aseveró el director.

Curbelo indicó que ya se pusieron en contacto con la directora nacional del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) Gabriela Bazzano, el jefe del Centro de Ayudas Técnicas y Tecnológicas de Pronadis y la Dirección Nacional de Gestión Territorial, "porque ahora se necesita de la presencia de técnicos que determinen qué equipos están en condiciones de uso", explicó.