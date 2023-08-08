Mides apela a colectivo Madres del Cerro para captar adictos que viven en la calle

Redacción El País

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) firmó un convenio con la organización Madres del Cerro, para que “desde su experiencia” este colectivo de familiares de adictos pueda captar y convencer a personas que viven en la calle o están a la intemperie con problemas graves de consumo para que acepten ir a comunidades terapéuticas.

En poco más de un mes de trabajo en campo el colectivo logró, según cifras del ministerio, que poco más de 100 personas con estas características accedieran a realizar un tratamiento.

Este plan forma parte de la estrategia integral que la secretaría de Estado viene desplegando a través de más de una decena de proyectos destinados a quienes viven o pernoctan en la vía pública, en especial al “núcleo duro” de personas en esta condición.

El último relevamiento efectuado por el Mides, difundido la semana pasada, indicó que el 91% de las personas que viven en el calle -cuyo número aumentó 24% en dos años- dijo tener problemas de adicción.

Otro de los cometidos de Madres del Cerro será ayudar a regularizar los distintos centros privados que surjan con fines de atención a los adictos en esta condición. Cifras oficiales indican que el Mides patrocina hoy el tratamiento de 160 personas que son o fueron adictas y que están en proceso de recuperación.

Ley de internación

El ministro Martín Lema pedirá hoy en el Senado la rápida sanción de la ley de “hospitalización involuntaria”, destinada a las personas que viven en la calle y cuya situación pueda representar un riesgo para su salud o la de terceros. Una posibilidad que es vista como importante herramienta a la hora de atender esta situación.