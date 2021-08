MEF justificó en la Asamblea General ampliar el tope de la deuda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asamblea General recibió un informe del ministro interino de Economía, Alejandro Irastorza, quien brindó las razones por las cuales se activó la cláusula de salvaguarda -prevista en el artículo 699 de la ley de Presupuesto- al superarse el tope de endeudamiento previsto para 2020.

“El Poder Ejecutivo entiende que la situación de emergencia sanitaria configura uno de los motivos explicitados en el artículo del Presupuesto. Por lo que se amplía el tope de US$ 2.300 millones a US$ 2.900 millones de dólares”, explicó Irastorza en el Parlamento, y advirtió concretamente se gastarían US$ 2.700 millones.

La comparecencia no generó debate, ya que el Frente Amplio planteó su conformidad con que se elevara el gasto para atender las consecuencias de la pandemia. De todos modos, el senador socialista Daniel Olesker advirtió que se requerían mayores medidas. “Nos parece lógico y oportuno que se solicite una ampliación del tope de deuda”, precisó.



A su turno, el senador nacionalista Jorge Gandini expresó su satisfacción por estar en una sesión donde por primera vez se informa por parte del MEF la ampliación de la deuda. El hecho motivó una réplica del senador Mario Bergara, exintegrante del equipo económico, quien aclaró que anteriormente comparecieron autoridades cuando fueron llamadas al Parlamento.