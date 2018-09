En Masoller los precandidatos llamaron a la unidad

Los precandidatos blancos concurrieron un año más a rendir homenaje a Aparicio Saravia en Masoller, donde cayó en 1904, y reiteraron los llamados a la unidad en el año previo a una contienda electoral que todo indica que será reñida. La última encuesta de intención de voto de la empresa Factum da un 34% al oficialista Frente Amplio y 30% al Partido Nacional.

De acuerdo a la organización del acto en Masoller, se reunieron unos 2.000 jinetes y alrededor de 20.000 personas quienes participaron de la inauguración del monumento a Aparicio Saravia.

La única oradora fue la presidente del Directorio partidario, Beatriz Argimón, quien dijo que "cualquiera de los compañeros que gane la interna sabe que nos tendrá a todos detrás de él trabajando por un mejor país". "Venimos a comprometernos a que seremos fieles custodios de los ideales de libertad, justicia y que vamos a trabajar para un país donde nuestros hijos puedan desarrollar un proyecto y no tengan que irse; nosotros hoy nos estamos comprometiendo con el futuro y sabemos bien la urgencia de los tiempos, sabemos que estamos a la altura de lo que el país precisa, por lo tanto le venimos a decir al general Saravia que el próximo gobierno será del Partido Nacional", culminó Argimón.

El monumento que se inauguró fue costeado por Ruben Camargo, un militante blanco de 84 años y fue realizado por su hijo Eduardo quien, cuando era militar, fue perseguido por la dictadura.

El senador Luis Lacalle Pou, declaró que "primero está el país, después el partido, después los sectores y después los candidatos, acá se entendió mucho; este lugar nos llena de orgullo, estamos al lado de un grande como Saravia y nosotros somos actores de este tiempo".

La senadora Verónica Alonso señaló, por su p arte, que "es muy importante el papel de las mujeres, somos guerreras tenemos que cuidar a nuestro país y a nuestros hijos, queremos que nuestros hijos no se vayan del país producto de la desilusión".

El también precandidato y senador, Jorge Larrañaga, dijo que "esto resume la expresión de un partido que tiene que estar unido, unido en serio, no solamente para la foto". "No me preocupa la existencia de muchos grupos, esto es bueno, después la gente en las urnas decide", agregó. Por su lado, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, dijo que"esto tiene una importancia grande por el mensaje de unidad, un mensaje de certezas que se da, un mensaje de fraternidad entre nosotros".