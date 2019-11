Martínez contra Lacalle: "Las medidas son vagas o se focalizan en sectores de los poderosos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes de tarde el candidato presidencial del Frente Amplio, Daniel Martínez, mantuvo un "mano a mano" con Ricardo "El Profe" Piñeyrúa vía Facebook Live, una herramienta que utilizará reiteradamente hasta el 24 de noviembre, fecha en que los uruguayos elegirán entre el candidato frenteamplista y Luis Lacalle Pou como próximo presidente de la República.

Martínez destacó que en los gobiernos del Frente Amplio se hizo "foco" en "favorecer a los menos desposeídos (sic), tener políticas de vivienda, salud, salarios, sistema nacional de cuidados, que beneficiaban a los más desposeídos para ayudar a que todo el mundo empareje y puedan partir del mismo punto" mientras que entiende que desde la oposición "las medidas son vagas o se focalizan en los sectores de los poderosos".



Sobre la alianza opositora, dijo que "ha sido una negociación de cúpulas" y que "por ahora no viene siendo un acuerdo global, sino que son acuerdos por separado". Subrayó que esta es "la antesala de lo que puede pasar si Lacalle Pou gana, una inestabilidad, problemas entre los que no son iguales, ni mucho menos".

En la misma línea, destacó: "Parecería que lo que algunos intentan es unir a todos contra el Frente Amplio, pero no es ni siquiera, yo creo, lo que algunos candidatos deben sentir en el fondo de su alma".



Sobre la propuesta de la alianza opositora rumbo al balotaje, Martínez manifestó: "Se habla de fortalecer, jerarquizar, profundizar, avanzar, facilitar, mejorar, pero en concreto hay muy poca cosa. Decir cuándo y cómo no hay prácticamente nada. Alguno más bien cree que es un vacío".

.@Dmartinez_uy salió al cruce del acuerdo de la coalición opositora en Facebook junto al @profepineyrua: "Son acuerdos de cada uno por separado y Domenech dijo que no se quieren sacar la foto. Es la antesala de lo que puede pasar si @LuisLacallePou gana", dijo el candidato del FA pic.twitter.com/Av1ZzIz9un — EL PAÍS (@elpaisuy) November 5, 2019

"No solo plantean que hubo metas a realizar, cosas que ya están hechas, que ya existen, sino que aparte en algunos casos como la transformación del Estado tomaron nuestra propia consigna, lo cual nos llena de orgullo", apuntó Martínez.



"Es como estar votando algo que no se sabe lo que es", subrayó Martínez.



Al respecto, dijo: "Nosotros hicimos propuestas concretas, y eso creo que vale y muchísimo" y agregó que del arco opositor "solo son expresiones de deseo".



Martínez señaló que hicieron "una serie de medidas muy concretas que apuntan a generar en concreto un desarrollo para las pymes para que crezcan y sean fuentes de trabajo real para los uruguayos".



Defendió además la implementación del Fonasa que "antes de que el FA gobernara, había solo 700.000 personas con cobertura a través de Disse y hoy hay 2.5 millones (de personas)", señaló.



Sobre este punto, señaló que "no" hay "absolutamente nada" desde la oposición sobre "cómo avanzar en lo construido en salud" y remató: "Con todo derecho me atrevo a preguntar si lo que no habrá detrás de este signo de interrogación es un aumento de los costos de la salud para la gente".



Por otro lado, el candidato frenteamplista se refirió a las propuestas económicas de la oposición. "Si hay gente que cree que la eliminación, disminuir el papel de los Consejos de Salarios, que se queden prácticamente circunscriptos en lo que es la negociación colectiva global a los salarios mínimos, y después negociar en cada empresa, si alguno cree que lo va a hacer, que va a limitar solo al crecimiento de los salarios, se equivoca. Porque recordemos que lo votamos, las jubilaciones están ligadas sus ajustes al crecimiento del salario real".



Por otro lado, apuntó contra las propuestas de agro de la oposición y dijo que lo más destacado que ve es la propuesta de la exoneración de impuesto al patrimonio para las superficies de más de 2.000 hectáreas. Pero dijo que de esta manera a la oposición les "preocupan solamente los poderosos" porque entiende que esa extensión de tierra "es mucho campo". Luego dijo que "no" quiere ser "agresivo", pero que entiende que la oposición representa "sensibilidades notoriamente diferentes".



Respecto al medio ambiente, dijo que el próximo gobierno del Frente Amplio "apostará" al "desarrollo productivo, porque Uruguay necesita avanzar hacia la calidad, excelencia, mejorar lo que ya hacen, hacer cosas nuevas, con más valor agregado, más inclusión científico tecnológica, pero ya de pique, imponiendo en la concepción del desarrollo el imperativo de la sustentabilidad, del respeto al medio ambiente. Esa entendemos es una concepción moderna, y no agregar un ministerio (de medio ambiente, como propuso la oposición), de repente para que alguno en estos acuerdos tenga un lugar para ocupar".



Sobre los resultados de las últimas elecciones nacionales del 27 de octubre, Martínez puntualizó:"La gente no nos votó, lo hizo en su justo derecho, entendamos que lo hizo en su justo derecho y entendamos el mensaje que recibimos".



"Hay temas concretos en seguridad y otras áreas, que seguramente la gente entiende que no lo hicimos como ellos esperaban. Por eso hay que ser respetuoso y salir a hablar con la gente"