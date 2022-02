“Voy a mantener el criterio de la austeridad”, dijo Ope Pasquet antes de asumir la presidencia de Diputados 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El diputado colorado Ope Pasquet será a partir del próximo 1° de marzo el tercer presidente de la Cámara de Representantes de esta legislatura. Dice que la designación es un “honor”, que dará continuidad a la política de “austeridad” de la cámara que siguieron sus antecesores -el diputado blanco Martín Lema (hoy ministro de Desarrollo Social) y el frenteamplista Alfredo Fratti- y que su nuevo rol no afectará el impulso que tiene hoy su proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia.

-¿Cómo tomó la designación y cuáles serán los principales énfasis de su gestión?



-Es un gran honor, sin dudas, y comprometeré mi máximo esfuerzo para estar a la altura de tal alta responsabilidad. No corresponde que los diputados se enteren de mis prioridades para este período por la prensa, pero naturalmente voy a mantener el criterio de austeridad que marcaron las gestiones tanto de Martín Lema como de Alfredo Fratti y, dentro de ese criterio general, procuraré mejorar en lo posible el desempeño de la cámara.



-¿Qué va a pasar con su proyecto de ley que busca legalizar eutanasia ahora que pasa a la presidencia?



-No cambia en nada. El proyecto está presentado, y tengo la fundada esperanza de que se llegue a un acuerdo para que se pueda votar en los próximos meses. Mis facultades como presidente en este sentido son las mismas que las de cualquier diputado. No me veo impedido de hacer política, y como simple diputado promoveré esta iniciativa en la que he trabajado mucho.

-¿Qué balance hace de la gestión del Partido Colorado en la coalición de gobierno?



-Ha trabajando intensamente como miembro de la coalición y cuando repaso la actividad que están cumpliendo los compañeros me siento orgulloso de los cuadros que tenemos en la administración.



-¿Cómo ve a su sector, Ciudadanos, a un año y medio de la renuncia de su líder, el excanciller Ernesto Talvi?



-Lo veo muy bien. El sector ha superado esa prueba que significó el alejamiento de Talvi, se ha consolidado en torno a la figura del (ministro de Ambiente) Adrián Peña, y hay un gran sentido de unidad, además de la juventud de sus integrantes.



-¿Qué le parecería el retorno del exsenador Pedro Bordaberry a la política y al Partido Colorado?



-Bordaberry es una figura prestigiosa y si decide volver a la actividad política su regreso seria un aporte significativo para el partido.

-¿Cree que el gobierno ha sido “tibio” al no ser más profundos con algunas auditorías, como opinó el senador Guido Manini Ríos?



-Me parece que esa alusión a la tibieza no fue feliz, y que el presidente Luis Lacalle Pou está ejecutando el Compromiso por el País que suscribimos los partidos de la coalición, además de pilotear con fino sentido de la política una situación con notorias dificultades, como fue primero la pandemia y ahora el referéndum contra la LUC. Creo que no cabe hablar de tibieza sino de habilidad y olfato político del presidente para conducir la nave del gobierno.



-¿Qué análisis hace de la relación hasta ahora entre el Partido Colorado y Cabildo?



-Hemos tenido algunos desencuentros, pero en lo sustancial hemos votado juntos y hemos trabajado mancomunadamente para impulsar proyectos del gobierno. No hay que magnificar las diferencias.

-¿Cómo opina que se está desarrollando la campaña?



-Me preocupa la insistencia de algunos voceros del “Sí” en hacer afirmaciones falsas. Está muy claro que no hubo ninguno de los desastres que anunciaban, sino al contrario: hay grandes resultados sobre todo en seguridad y en educación.



-¿Qué opinión tuvo sobre el allanamiento a la oficina de la radio Azul FM?



-En lo que tiene que ver con la actividad periodística no opino porque no es mi oficio. Pero desde el punto de vista jurídico creo que el allanamiento fue un exceso en el que no se debió incurrir. La ley garantiza el secreto profesional de los periodistas.