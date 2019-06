“La mano dura no funciona”, dice un asesor de Ernesto Talvi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando un precandidato de la oposición convoca a una actividad para dar a conocer sus planteos sobre seguridad, quizás lo primero que uno pueda imaginarse es que el planteo vendrá por más represión y tolerancia cero. Pero no es lo que sucedió este lunes en la Casa del Partido Colorado con las “Propuestas para un mejor futuro”.

Diego Sanjurjo -doctor en ciencia política por la Universidad Autónoma de Madrid y especializado en políticas públicas y seguridad- no participó en la redacción de las propuestas, pero asesoró las mesas programáticas del precandidato y resumió su espíritu: “Este es el único programa de los que he analizado que entiende que la seguridad debe ser solo una parte de la solución”. Y entonces aseguró: “Sabemos que la mano dura no funciona, por desgracia. Los delincuentes suelen pensar que no serán atrapados y por lo tanto las consecuencias que tengan en la cárcel tampoco serán tal relevantes para ellos”. Sanjurjo dijo que aumentar las penas no disuade, como tampoco se logra bajando la pobreza y la desigualdad.



¿Ernesto Talvi coincide con el planteo de que la mano dura no funciona? ¿Qué quiso decir el experto? Ante la consulta de El País, el candidato ensayó una explicación: “Lo que quiso decir es que ya hay penas severas y que su aumento no sirve” porque hoy “la posibilidad de que pesquen” a un delincuente es baja. “Lo que debe pasar es que si yo estoy involucrado en un delito, sienta que me pueden pescar”, aseguró.



Entre las propuestas de seguridad de Talvi está “rescatar” a las seccionales para que “las comisarías vuelvan a ser una verdadera policía de vecindad”. Además, fortalecer la educación policial para que sea reconocida como “universitaria”, con apoyo de la Universidad de la República y universidades privadas. En la misma línea, quieren crear una escuela de investigación para policías, como sucede en Chile, donde hay un curso de ocho semestres y el detective que se recibe tiene un año práctico, dijo a El País Roberto Rivero, exdirector de la Policía.



Hubo espacio para las preguntas. “¿Qué medidas inmediatas se van a tomar?”, preguntó alguien. “Nosotros planteamos medidas inmediatas y mediatas. Todo lleva tiempo”, se defendió Rivero. “Lo inmediato es el reciclaje simultáneo del policía trabajando y recibiendo instrucción. Eso es posible”.