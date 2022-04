Manini Ríos pidió "no transformar en héroes a quienes atentaron contra la democracia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando restan pocos días para que se cumplan 50 años de la declaración de estado de guerra interna votada en el Parlamento, el 15 de abril de 1972, el excomandante en jefe del Ejército y actual senador y líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos habló del asunto este miércoles en la cámara alta.

Llamó a tener una "mirada objetiva del pasado" que "no transforme en héroes a quienes atentaron contra la democracia", y que transcurran "los pasos necesarios para superar nuestros desencuentros", dijo.

Además, apuntó que hay "organizaciones internacionales" - que no nombró cuáles - "dispuestas a evitar que se supere una etapa de fractura y confrontación entre uruguayos" a medio siglo un hecho que consideró "histórico".



"Las palabras que voy a decir no buscan profundizar diferencias entre uruguayos", comenzó advirtiendo el líder de Cabildo Abierto en su exposición por unos 20 minutos, quien a continuación agregó que "no buscan culpar ni absolver a ninguna persona, organización o partido" sino "por el contrario, su finalidad es que hechos de profundo significado histórico no pasen desapercibidos".

Manini Ríos hizo un racconto de lo que consideró ocurrió desde comienzos de los años 60' durante una década hasta que la Asamblea General analizó un proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo ante la muerte de 12 personas en pocas horas, producto de un intercambio entre bandos de la época.



"Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la llamada 'historia reciente', a la que prácticamente se circunscribe a partir de la disolución de las cámaras en junio de 1973 y a los excesos cometidos por la dictadura a partir de entonces", dijo el senador, que luego, apunto: "Prácticamente se ha hecho silencio sobre lo ocurrido en los años previos".

Guido Manini Ríos. Foto: Marcelo Bonjour

En su pasaje por esos años previos recordó las palabras del Che Guevara, quien declaró en 1961 en Uruguay que en el país "no estaban dadas las condiciones para una revolución debido a la fortaleza democrática". Sin embargo, sostuvo que el "influjo de la revolución cubana" llevó a que muchos jóvenes creyeran posible "replicar" eso en el país.



"Es así que se organizan militarmente pensando en tomar el poder por las armas y comienzan a realizar acciones violentas", sostuvo, ante "el accionar de una oligarquía insensible, que se denunciaba".



Luego, el además licenciado en Historia, avanzó en otros hechos de la década del 60'. Recordó una conferencia en La Habana en 1967 de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que declaró "la validez de la vida armada para acceder al poder". Y aquí valoró que Rodney Arismendi - por entonces secretario general del PCU - "se opuso a la moción aprobada". Manifestó en que le "sorprende" que los actuales textos de estudio "en su capítulo sobre historia reciente omitan hablar del mismo".



Aseguró que desde comienzos de los años 60' hasta la fecha de abril de 1972 en que se trató el proyecto de ley, "los uruguayos vivieron sorprendidos, temerosos y amenazados por una escalada sangrienta". Incluso dijo que las fuerzas policiales "debieron enfrentar este accionar delictivo con su histórica escasez de recursos materiales y humanos".



Ya aterrizando en lo que fueron las horas previos del tratamiento parlamentario del proyecto del estado de guerra interna nombró que tanto el asesinato de Armando Acosta y Lara - exsubsecretario del Interior - y de otras personas el 14 de abril de 1972 "dieron lugar a la reacción de las Fuerzas Conjuntas, conjunción de las Fuerzas Armadas y policiales creada hacía unos meses para combatir a las organizaciones armadas" que actuaban en el país.



Las votaciones del 15 de abril fueron la "culminación de una década conflictiva y como antecedente que no podemos ignorar de lo que acontecerá en nuestro país desde ese momento", dijo Manini Ríos.



"Realmente creemos que es necesario mirar hacia adelante como país y dejar atrás ese pasado de enfrentamiento. Ese espíritu debe asentarse en el conocimiento de nuestra historia real, desprovista de las pasiones que se viven medio siglo después", aseguró.



"No aceptamos que se simplifique el escenario limitándolo a dos actores: los agresores a la democracia y los que la defendieron, dejando a la gran mayoría de los uruguayos como simples espectadores. No, acá hubo muchos actores: internos y externos que apostaron, o provocaron, o permitieron ese deterioro institucional. A veces, con la intención de extraer beneficios que arrimara agua para su molino. Otras veces por la notoria incapacidad de medir las consecuencias de su omisión", lanzó.



En esa línea, agregó: "La historia mutilada que se cuenta solamente para uso y provecho de ciertos grupos en este país no debe hacernos olvidar que esta decisión de declarar un estado de guerra interno para dar el marco jurídico necesario para la defensa del país contra el ataque deliberado de nuestras instituciones fue declarada por un parlamento democrático, elegido pocos meses antes en elecciones libérrimas". Esto en referencia a las elecciones de 1971 en las que triunfó Juan María Bordaberry, presidente que dio un golpe de Estado poco después, el 27 de junio de 1973.



Recordando lo que fue la Paz de Abril, del 6 de abril de 1872, planteó: ¿Cómo aquellos hombres fueron capaces de superar un capítulo tan traumático que ensangrentó a tantas familias y hoy, medio siglo después, parece imposible?".



"¿Cuál es la diferencia, tal vez que antes no había organizaciones internacionales dispuestas a evitar que se supere una etapa de fractura y confrontación entre uruguayos?", manifestó, y luego subrayó en esa línea: "Tal vez que antes no había organizaciones dispuestas a lucrar con las desgracias de una guerra"



El líder de Cabildo Abierto llamó a dar "los pasos necesarios para superar nuestros desencuentros del pasado anteponiendo antes que nada el verdadero interés del país". Esto lo tradujo en que los uruguayos "vuelvan" a resolver sus problemas "sin la intromisión de intereses a los que les sirve el estado de fragmentación que alimentan en los más diversos aspectos de la vida" de los uruguayos.