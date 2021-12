Manini Ríos dijo que la ideología de género es "perversa" y que "ahora la fragmentación viene en la familia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Guido Manini Ríos, senador y líder del partido Cabildo Abierto, declaró este domingo que la ideología de género es "perversa" y que viene a fragmentar la familia. "Una ideología que enfrenta al hombre con la mujer, el hijo con el padre, una ideología que vino a fragmentar lo que le quedaba por fragmentar", afirmó, en un acto en Sauce, Canelones.

En un video difundido por Telemundo se puede ver que Manini Ríos expresó, entre aplausos de los presentes, que "después de haber fragmentado a la sociedad en ricos y pobres, en explotados y explotadores, en empleados y patrones ahora la fragmentación viene en la familia mismo".

Luego el senador agregó: "Cabildo Abierto es el único partido que se anima a denunciarlo y al hacerlo se expone a una explanadora mediática que nos pone cualquier etiqueta por denunciar lo que sabemos que es cierto".

Durante ese acto Manini Ríos destacó que su partido "es el partido que se atreve a poner arriba de la mesa temas que otros no se animan a poner y lo hace porque no tiene ningún tipo de compromiso porque no tiene las manos atadas y porque no le debe nada a nadie".

Además de hablar de la ideología de género, Manini Ríos manifestó que Cabildo Abierto "se atreve a cuestionar los escandalosos intereses de usura que se les cobra a los uruguayos y presenta un proyecto de ley para cambiar esa realidad y se atreve a decirle al sector forestal 'siga trabajando pero en las tierras que son de aptitud forestal'".