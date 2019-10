Manini Ríos dice que no se amparará en fueros

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El candidato a la Presidencia por el partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, utilizó ayer su cuenta de Twitter para asegurar que no se amparará en fueros parlamentarios -en caso de ser electo para ocupar una banca en la próxima legislatura- para eludir a la Justicia. “Agradezco a todos los cabildantes y orientales en general que me han apoyado en las últimas horas. Convencido de haber hecho lo que debía, jamás me escudaré en ningún tipo de fueros. Continuaremos luchando por asegurar la división de poderes establecida en nuestra Constitución”, escribió el ex comandante en jefe del Ejército en la red social.

En las últimas horas, el exprecandidato del Frente Amplio Oscar Andrade sostuvo que Manini Ríos hizo una “pirueta” a la Justicia -en referencia al recurso de inconstitucionalidad que presentó su defensa el jueves por su accionar en el caso Gavazzo- y cuestionó a la oposición respecto a si votaría el desafuero del candidato de Cabildo Abierto en caso de ser electo senador y que la Justicia lo solicite.



“Queremos preguntar a toda la oposición si transcurre el período de gobierno y la Justicia lo pide si vamos a tener las manos en alto para votar el desafuero de Manini Ríos, que acaba de hacer una pirueta a la Justicia como nos han tenido acostumbrados en estos años, como estrategia judicial, los sectores que toda la vida abrazaron la impunidad”, expresó Andrade durante un acto de la lista 1001.



A su vez, Andrade señaló el viernes que Manini debería de antemano rechazar una banca en el senado.

Estrategia

Durante una recorrida realizada el sábado por la feria Villa Biarritz, Manini Ríos defendió la estrategia que eligieron sus abogados para suspender la audiencia judicial del jueves y señaló que no se trata de una “chicana”. “Acá estamos siguiendo pasos totalmente previstos en el marco legal”, destacó el ex comandante en jefe del Ejército.